Движение на развязке ул.Орловская - пр.Победителей ограничат с 6 июля

Источник материала: ОНТ

В районе путепровода на развязке ул.Орловская - пр.Победителей с 6 июля ограничат движение. Решением Мингорисполкома официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

С 8:00 6 июля до 24:00 6 ноября движение транспорта по ул.Орловской на участке от ул.Тимирязева до существующих съездов путепровода по ул.Орловской через пр.Победителей и по пр.Победителей на участке от ул.Нарочанской до ул.Саперов будет ограничено из-за ремонтных и других работ.

По решению Мингорисполкома также ограничивается движение троллейбусных маршрутов по площади Франтишка Богушевича с 13 июня 00:00 до 15 июня 5:00 в связи с ремонтными работами.

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