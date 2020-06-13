«Клубничная» Луна и коридор затмений: к чему готовиться, чего опасаться и что сделать, чтобы поймать энергию перемен?

Источник материала: ОНТ

Можно было бы сказать, что в громе среди ясного неба виноват ретроградный Меркурий. Но нет. Сейчас, оказывается, свое движение продолжает ретроградная Венера. Она отвечает за любовь и отношения. Так что в любовных бурях можно обвинять именно ее. А еще 5 июня открылся коридор затмений – произошло первое лунное затмение, 21 июня нас ожидает солнечное затмение. Завершит коридор лунное – 5 июля. К чему готовиться, чего опасаться и что сделать, чтобы поймать энергию перемен, узнала наш корреспондент Анна Катикова.





Выходя из дома не забудьте загадать желание! Мы находимся в коридоре затмений! Он открылся 5 июня «клубничной» Луной. И это только начало – впереди солнечное и ещё одно лунное. Сразу три затмения подряд – большая редкость. А значит, нельзя упустить шанс воспользоваться самими силами небесными. Как сделать, чтобы они были на вашей стороне, мы узнали у специалистов.

Елена Баранова, астролог: «Солнце в нашем гороскопе олицетворяет тело. Солнечное затмение будет влиять на наше физическое самочувствие. Ближе к затмению, за три дня, у людей могут обостриться хронические заболевания. Рекомендую в это время не диагностировать, не бежать к врачу. В это время даже медтехника может работать не так точно. Мы можем уменьшить влияние этого затмения своим психоэмоциональным состоянием. Лучше воздержаться от всяких активных действий».

А вот для чего подходит затмение, так это для исполнения желаний! Ещё с древних времён люди обращались за помощью к Солнцу и Луне. Ничто не мешает верить в энергию светил и сегодня. У Солнца эксперты рекомендуют просить материальных благ, а у Луны – счастливой жизни.

Елена Баранова, астролог: «21 июня – максимальная фаза затмения. Утром встаньте с хорошим настроением и загадайте ваше заветное желание. И энергия затмения в этом обязательно поможет. Главное правило – загадать это от души. Представьте себе, что у вас уже это есть. Т.е. желание загадывается так: не «я хочу что-то получить», а «в моей жизни это уже есть».

С такой же уверенностью астрологи советуют в этот период отказываться от вредных привычек, изживших себя отношений и менять жизнь к лучшему с чистого листа. Небесные силы обязательно помогут. Уникальны затмения и с научной точки зрения. Кстати, одно из самых необычных произойдёт уже через неделю – 21 июня.

Иван Сивцов, астрофизик центра ICRANet-Minsk Института физики НАН Беларуси: «Будет солнечное, кольцеобразное затмение (вот это, кстати, редкое затмение, их бывает 14 в столетие). Луна находится на наиболее отдаленном участке орбиты, поэтому чуть меньше Солнца. И когда она закрывает Солнце, образуется такое красивое кольцо вокруг него».

Обойти вниманием коридор лунных затмений учёные, разумеется, не могли. Но всему сверхъестественному нашлось научное объяснение!

Иван Сивцов, астрофизик центра ICRANet-Minsk Института физики НАН Беларуси: «Опыты, которые проводил физик Майорана, показывали, что во время затмений может происходить изменение массы тел, но он не учел гравитационный эффект. Весить мы будем меньше, потому что уменьшается эффективная сила тяжести, нас сильнее притягивает воздух, который над нами находится. Из-за того, что он становится холоднее».

И всё же большинство из нас предпочитают смотреть на затмения не через призму науки. Нынешние явления будут видны даже невооружённым глазом. Одно небесное шоу повезёт увидеть и белорусам. Впрочем, на лето программа насыщенная.

Инесса Волочко, лектор Минского планетария: «Солнечное затмение будет видно в Беларуси только в Гомельской области, а вот, чтобы посмотреть лунное, нужно находиться где-нибудь в Северной, Южной Америке или Африке. Все любят наблюдать падающие звезды – метеорный поток. Он летом самый яркий. В середине августа (с 10 по 15 августа) пик. Нужна просто хорошая погода, в идеале уехать куда-то подальше от городов, чтобы не мешала засветка».

Взгляд с неба можно не отводить почти круглый год. 2020-й богат на астрономические представления – сразу 13 полнолуний, четыре суперлуны и одна «голубая» (её увидим в октябре), а в декабре нас ждёт полное солнечное затмение и «поцелуй» планет. Можно уже готовить желания!

ФОТО: wildlife.by

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