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«Клубничная» Луна и коридор затмений: к чему готовиться, чего опасаться и что сделать, чтобы поймать энергию перемен?
Источник материала: ОНТ
Можно было бы сказать, что в громе среди ясного неба виноват ретроградный Меркурий. Но нет. Сейчас, оказывается, свое движение продолжает ретроградная Венера. Она отвечает за любовь и отношения. Так что в любовных бурях можно обвинять именно ее. А еще 5 июня открылся коридор затмений – произошло первое лунное затмение, 21 июня нас ожидает солнечное затмение. Завершит коридор лунное – 5 июля. К чему готовиться, чего опасаться и что сделать, чтобы поймать энергию перемен, узнала наш корреспондент Анна Катикова.
Выходя из дома не забудьте загадать желание! Мы находимся в коридоре затмений! Он открылся 5 июня «клубничной» Луной. И это только начало – впереди солнечное и ещё одно лунное. Сразу три затмения подряд – большая редкость. А значит, нельзя упустить шанс воспользоваться самими силами небесными. Как сделать, чтобы они были на вашей стороне, мы узнали у специалистов.
А вот для чего подходит затмение, так это для исполнения желаний! Ещё с древних времён люди обращались за помощью к Солнцу и Луне. Ничто не мешает верить в энергию светил и сегодня. У Солнца эксперты рекомендуют просить материальных благ, а у Луны – счастливой жизни.
С такой же уверенностью астрологи советуют в этот период отказываться от вредных привычек, изживших себя отношений и менять жизнь к лучшему с чистого листа. Небесные силы обязательно помогут. Уникальны затмения и с научной точки зрения. Кстати, одно из самых необычных произойдёт уже через неделю – 21 июня.
Обойти вниманием коридор лунных затмений учёные, разумеется, не могли. Но всему сверхъестественному нашлось научное объяснение!
И всё же большинство из нас предпочитают смотреть на затмения не через призму науки. Нынешние явления будут видны даже невооружённым глазом. Одно небесное шоу повезёт увидеть и белорусам. Впрочем, на лето программа насыщенная.
Взгляд с неба можно не отводить почти круглый год. 2020-й богат на астрономические представления – сразу 13 полнолуний, четыре суперлуны и одна «голубая» (её увидим в октябре), а в декабре нас ждёт полное солнечное затмение и «поцелуй» планет. Можно уже готовить желания!
ФОТО: wildlife.by
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«Клубничная» Луна и коридор затмений: к чему готовиться, чего опасаться и что сделать, чтобы поймать энергию перемен?
Можно было бы сказать, что в громе среди ясного неба виноват ретроградный Меркурий. Но нет. Сейчас, оказывается, свое движение продолжает ретроградная Венера. Она...
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