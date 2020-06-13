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Мексиканец приехал из Канады в Беларусь на несколько дней, а остался насовсем. Чем его покорила наша страна и как он стал волонтером?

13.06.2020 21:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мексиканец приехал из Канады в Беларусь на несколько дней, а остался насовсем. Чем его покорила наша страна и как он стал волонтером?

Мексиканец прилетел в Беларусь и остался здесь – по своей воле. За 10,5 тысяч километров от родины. Оказалось, у Беларуси и Мексики больше общего, чем можно было представить. В наших краях неунывающий мексиканец нашёл себе занятие по душе. 


Летом в Минске Рохелио чувствует себя, как дома. В родном Мехико сейчас, кстати, тоже +27 градусов. В Беларуси он оказался не по случаю закрытых границ – говорит, душа однажды позвала.

Рохелио Монрой, программист, волонтер Красного Креста: «Когда мне было 26 лет, я из Мехико переехал в Канаду, жил там какое-то время. А потом мои друзья белорусы пригласили меня в гости. И за пять дней безвизового режима я буквально влюбился в эту страну, а потом понял, что со своей работой в IT могу и переехать, теперь каждый день наслаждаюсь природой, необычной для меня едой и общением с очень хорошими людьми».

Белорусских друзей у Рохелио теперь много. Вместе они даже ездили на его мексиканскую родину, где познакомились с очень большой семьёй – по родным мексиканец скучает больше всего.  

Надежда Богдашич, волонтер Красного Креста: «Поразило, что человек приехал счастливый радостный и говорит: у вас такая замечательная погода, хотя было мрачно, и мы все думали, как вообще он может так считать? И как-то потом уже привыкли, что все считали его сумасшедшим – как можно переехать из Канады в Беларусь? То есть нереально! Но столько лет он здесь, и ему нравится!»

Стать волонтёром Рохелио решил, как только увидел. В пандемию организация помогает пожилым не выходить без надобности в людные места. Правда, чтобы помогать, ему самому ещё нужна помощь – языковая, поэтому работают в паре с Надеждой. 

Волонтёры помогают с самыми разными просьбами – от покупки и доставки питьевой воды до полного набора продуктов и лекарств по рецепту. В день кто-то успевает взять даже несколько заказов. По желанию могут работать и вовсе бесконтактно. Но Рохелио заметил, что люди чаще хотят поблагодарить лично.

Рохелио Монрой, программист, волонтер Красного Креста: «Я всегда помогал. Когда жил в Канаде – переводил деньги нуждающимся в лечении детям. По-моему, это нормально и правильно для всех людей. Я не рекламирую себя, это просто делает меня счастливым».

Тем временем в Минской организации Белорусского общества Красного Креста заявки от желающих стать волонтёром принимают ежедневно. Лишних людей здесь не бывает. Всего по стране в знакомых жилетах можно встретить почти две тысячи человек. В основном это взрослые люди, которые после работы разъезжаются по разным адресам, чтобы кому-то помочь. Угроза ослабевает, но пока никуда не исчезает, и пожилые люди по-прежнему в зоне риска.

«Мы можем всё, потому что мы вместе» – под таким слоганом работают волонтёрыПравдивость этих слов не раз подтвердило время пандемии. Присоединиться к добрым делам никогда не поздно.

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Теги: Минск
 
 
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Мексиканец прилетел в Беларусь и остался здесь – по своей воле. За 10,5 тысяч километров от родины. Оказалось, у Беларуси и Мексики больше общего, чем можно было...
 
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