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Мексиканец приехал из Канады в Беларусь на несколько дней, а остался насовсем. Чем его покорила наша страна и как он стал волонтером?
Источник материала: ОНТ
Мексиканец прилетел в Беларусь и остался здесь – по своей воле. За 10,5 тысяч километров от родины. Оказалось, у Беларуси и Мексики больше общего, чем можно было представить. В наших краях неунывающий мексиканец нашёл себе занятие по душе.
Летом в Минске Рохелио чувствует себя, как дома. В родном Мехико сейчас, кстати, тоже +27 градусов. В Беларуси он оказался не по случаю закрытых границ – говорит, душа однажды позвала.
Белорусских друзей у Рохелио теперь много. Вместе они даже ездили на его мексиканскую родину, где познакомились с очень большой семьёй – по родным мексиканец скучает больше всего.
Стать волонтёром Рохелио решил, как только увидел. В пандемию организация помогает пожилым не выходить без надобности в людные места. Правда, чтобы помогать, ему самому ещё нужна помощь – языковая, поэтому работают в паре с Надеждой.
Волонтёры помогают с самыми разными просьбами – от покупки и доставки питьевой воды до полного набора продуктов и лекарств по рецепту. В день кто-то успевает взять даже несколько заказов. По желанию могут работать и вовсе бесконтактно. Но Рохелио заметил, что люди чаще хотят поблагодарить лично.
Тем временем в Минской организации Белорусского общества Красного Креста заявки от желающих стать волонтёром принимают ежедневно. Лишних людей здесь не бывает. Всего по стране в знакомых жилетах можно встретить почти две тысячи человек. В основном это взрослые люди, которые после работы разъезжаются по разным адресам, чтобы кому-то помочь. Угроза ослабевает, но пока никуда не исчезает, и пожилые люди по-прежнему в зоне риска.
«Мы можем всё, потому что мы вместе» – под таким слоганом работают волонтёры. Правдивость этих слов не раз подтвердило время пандемии. Присоединиться к добрым делам никогда не поздно.
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Мексиканец приехал из Канады в Беларусь на несколько дней, а остался насовсем. Чем его покорила наша страна и как он стал волонтером?
Мексиканец прилетел в Беларусь и остался здесь – по своей воле. За 10,5 тысяч километров от родины. Оказалось, у Беларуси и Мексики больше общего, чем можно было...
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