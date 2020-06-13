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Тихановского перевели в карцер
Источник материала: БДГ
Блогер Сергей Тихановский находится в карцере СИЗО №1 в Минске. За что он туда переведен, неизвестно.
Об этом сообщила жена блогера, претендент на пост президента Светлана Тихановская 13 июня, пишет правозащитная организация "Весна".
Карцер – камера одиночного заключения для нарушителей режима. Тихановская принесла передачу мужу, но ее не приняли. Причину перевода в «одиночку» не назвали и отметили, что передачи не принимаются до 19 июня.
Фото spring96.org
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Блогер Сергей Тихановский находится в карцере СИЗО №1 в Минске. За что он туда переведен, неизвестно.
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