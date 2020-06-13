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Тихановского перевели в карцер

14.06.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Блогер Сергей Тихановский находится в карцере СИЗО №1 в Минске. За что он туда переведен, неизвестно.

Об этом сообщила жена блогера, претендент на пост президента Светлана Тихановская 13 июня, пишет правозащитная организация "Весна".

Карцер – камера одиночного заключения для нарушителей режима. Тихановская принесла передачу мужу, но ее не приняли. Причину перевода в «одиночку» не назвали и отметили, что передачи не принимаются до 19 июня.

  • Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, сейчас находится в СИЗО №1 в Минске. Возбуждено уголовное дело по факту «насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Правозащитники признали его политзаключенным.
  • 31 мая в Минске и всех крупных городах Беларуси был проведен сбор подписей за выдвижение претендентов на пост кандидата в президенты, в том числе и жены блогера Тихановского Светланы. Очередь на подпись достигала нескольких километров. Многие скандировали, требуя освобождения Тихановского и Николая Статкевича.
  • На встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не допустит никаких майданов.
  • Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продлится до 19 июня.
  • Выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Всего зарегистрировано 15 инициативных групп.

Фото spring96.org

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Блогер Сергей Тихановский находится в карцере СИЗО №1 в Минске. За что он туда переведен, неизвестно.
 
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