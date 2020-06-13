Тихановского перевели в карцер

Блогер Сергей Тихановский находится в карцере СИЗО №1 в Минске. За что он туда переведен, неизвестно.

Об этом сообщила жена блогера, претендент на пост президента Светлана Тихановская 13 июня, пишет правозащитная организация "Весна".

Карцер – камера одиночного заключения для нарушителей режима. Тихановская принесла передачу мужу, но ее не приняли. Причину перевода в «одиночку» не назвали и отметили, что передачи не принимаются до 19 июня.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, сейчас находится в СИЗО №1 в Минске. Возбуждено уголовное дело по факту «насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Правозащитники признали его политзаключенным.

29 мая в Гродно, сейчас находится в СИЗО №1 в Минске. Возбуждено уголовное дело по факту «насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Правозащитники признали его политзаключенным. 31 мая в Минске и всех крупных городах Беларуси был проведен сбор подписей за выдвижение претендентов на пост кандидата в президенты, в том числе и жены блогера Тихановского Светланы. Очередь на подпись достигала нескольких километров. Многие скандировали, требуя освобождения Тихановского и Николая Статкевича.

за выдвижение претендентов на пост кандидата в президенты, в том числе и жены блогера Тихановского Светланы. Очередь на подпись достигала нескольких километров. Многие скандировали, требуя освобождения Тихановского и Николая Статкевича. На встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком Александр Лукашенко в очередной раз заявил , что не допустит никаких майданов.

, что не допустит никаких майданов. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продлится до 19 июня .

. Выборы в Беларуси назначены на 9 августа . Всего зарегистрировано 15 инициативных групп.

Фото spring96.org