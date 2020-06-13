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Рейтинг почтовых служб: на каком месте Беларусь?
Источник материала: ОНТ
Белорусская почта работает хорошо – этому есть подтверждение.
В мировом рейтинге почтовых служб (есть и такой) Беларусь поднялась на 21-е место. До Швейцарии и Нидерландов нам далеко, но вот Литве и Украине ещё дальше. И хотя традиционной почте за интернетом не угнаться, спрос не снижается – за год белорусы стали отправлять больше писем. И нам отвечают. За последние два года в Беларусь поступление письменной корреспонденции выросло в 5 раз.
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Белорусская почта работает хорошо – этому есть подтверждение. В мировом рейтинге почтовых служб (есть и такой) Беларусь поднялась на 21-е место. До Швейцарии и...
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