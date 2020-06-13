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Новая серия "страшилок" от Караева

14.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поскольку вся страна видела, что произошло 29 мая на пикете в Гродно, министр внутренних дел не стал настаивать, что милиционер "чуть выжил". Но рассказал новые страшилки.



Милиционер, пострадавший во время пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Гродно, чувствует себя нормально и уже вернулся к работе, об этом рассказал глава МВД Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.

"Да уже нормально он себя чувствует. Никто ж не говорил, что у него прям особо сильные, тяжкие телесные повреждения. Он в строю", - отметил министр.

По его словам, другое дело, что супруге этого сотрудника милиции начали поступать угрозы. "Мы, естественно, установим, кто смеет угрожать супруге милиционера, который выполнял свою работу. Начальнику УВД Гродно, который до этого за неделю с инфарктом попал в больницу, поступали угрозы какие-то. Неужели я это так оставлю в покое? Да никогда", - заверил Караев.

Напомним, 29 мая во время пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую произошел инцидент, в результате которого пострадал сотрудник милиции. На пикете задержали десять человек, среди них - блогер и муж кандидата в кандидаты в президенты Сергей Тихановский. Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 342 ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок") Уголовного кодекса Беларуси.

Обвиняемые находятся под стражей. Правозащитники признали их политзаключенными. Сегодня стало известно, что Сергей Тихановский помещен в карцер.
 
Теги: Гродно
 
 
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Поскольку вся страна видела, что произошло 29 мая на пикете в Гродно, министр внутренних дел не стал настаивать, что милиционер "чуть выжил". Но рассказал новые...
 
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