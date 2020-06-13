Двое литовцев незаконно перешли границу – мужчины хотели попасть на свидание к белоруске

Источник материала: ОНТ

Истории любви бывают разные, по большей части – счастливые. Но иногда чувства так вскружат голову, что можно потерять всякие ориентиры. На неделе был такой случай. Двое литовцев отправились в Беларусь. По зову сердца.

Сидели, выпивали, «сёрфили» по соцсетям. И когда симпатичная дама из Беларуси пригласила в гости, свидание решили не откладывать. Видимо, пошли короткой дорогой – идти-то всего пару километров. В пути так, наверное, увлеклись разговором, что границы не заметили. И когда желанная цель была близка, пылких романтиков остановили белорусские пограничники. В итоге протрезвели литовцы в изоляторе Сморгонской пограничной группы. И на ближайшие 5 лет свидания в Беларуси им точно придётся отложить.

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