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Двое литовцев незаконно перешли границу – мужчины хотели попасть на свидание к белоруске

13.06.2020 21:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Двое литовцев незаконно перешли границу – мужчины хотели попасть на свидание к белоруске

Истории любви бывают разные, по большей части – счастливые. Но иногда чувства так вскружат голову, что можно потерять всякие ориентиры. На неделе был такой случай. Двое литовцев отправились в Беларусь. По зову сердца. 

Сидели, выпивали, «сёрфили» по соцсетям. И когда симпатичная дама из Беларуси пригласила в гости, свидание решили не откладывать. Видимо, пошли короткой дорогой – идти-то всего пару километров. В пути так, наверное, увлеклись разговором, что границы не заметили. И когда желанная цель была близка, пылких романтиков остановили белорусские пограничники. В итоге протрезвели литовцы в изоляторе Сморгонской пограничной группы. И на ближайшие 5 лет свидания в Беларуси им точно придётся отложить.

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Истории любви бывают разные, по большей части – счастливые. Но иногда чувства так вскружат голову, что можно потерять всякие ориентиры. На неделе был такой случай....
 
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