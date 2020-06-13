4 самых эффективных вида спорта для похудения

Источник материала: ОНТ

Чтобы похудеть, занимайтесь таким видом спорта, который способствовал бы быстрому сжиганию калорий и потере жировой массы. Представляем наиболее эффективные при борьбе с лишним весом виды спорта.

1. Прыжки со скакалкой. Потерянные калории – 725 ккал/час. Заниматься следует по 10-15 минут 4 раза в неделю.

2. Бег. Потерянные калории – 500-1000 ккал/час. Бегайте в течение 45 минут 2 раза в неделю. Делать это лучше натощак, чтобы организм черпал энергию из жирового запаса.

3. Велоспорт. Потерянные калории – 500-1000 ккал/час в зависимости от скорости езды.

4. Плавание. Потерянные калории – 800 ккал/час. Плавая непрерывно в течении часа, сожгете лишние калории и поддержите тело в отличном тонусе.

Помните, что заниматься физической активностью нужно постепенно, плавно увеличивая время и интенсивность тренировок, чтобы избежать травм.

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