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Виктор Бабарико рассказал о плане на случай его задержания

14.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Виктора Бабарико есть план «Б» — даже в случае задержания он уверен, что будет принимать участие в выборах. Об этом он заявил в интервью РБК.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы предприняли все действия, чтобы дойти до 9 августа, даже если я буду вне доступа. У нас есть законодательство, и оно четко определяет, кто не может быть допущен до выборов, и даже задержанный человек может быть допущен, поэтому у нас все подготовлено на тот случай, если я неожиданно пропаду, — сказал кандидат в кандидаты.

Он отметил, что белорусскому законодательству не имеют права баллотироваться только судимые.

— По закону только судимые люди не имеют права баллотироваться. Они будут должны постараться сделать так, чтобы до 9 августа прошел суд, но это нарушение всех процессуальных норм. Это просто невозможно, — считает Бабарико. — Мы на удаленке привыкли работать, вот считайте, что, если что, это будет разговор с народом по удаленке. И у нас такие сценарии есть и до 9 августа и дальше. Все есть. Что делать — мы знаем. Не говорим об этом мы не потому, что боимся, а потому что пока это бессмысленно.

Напомним, выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

12 июня, после того, как Александр Лукашенко сказал о том, что к «Белгазпробанку», которым ранее 20 лет руководил Виктор Бабарико, есть вопросы, глава КГК Иван Тертель заявил, что есть доказательства его противоправной деятельности.

— Не могу себе даже представить, что такая деятельность могла осуществляться без ведома руководителя. И уже могу сказать, что доказательства его участия в этой противоправной деятельности у нас имеются, — сказал Иван Тертель.

 
 
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- Мы предприняли все действия, чтобы дойти до 9 августа, даже если я буду вне доступа. У нас есть законодательство, и оно четко определяет, кто не может быть допущен до...
 
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