Главу филиала «Белгазпромбанка» в Могилеве обвиняют в хищении в особо крупном размере

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело возбуждено против главы отделения «Белгазпромбанка» в Могилеве Сергея Кармызова, его обвиняют в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщил в субботу телеканал «Беларусь 1» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как озвучили в эфире, Сергей Кармызов обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Как отмечает телеканал, речь идет о манипуляции с выдачей банковских кредитов, то есть фактически о продаже кредитов.

«Подробности мошеннической схемы правоохранители обещают рассказать позже, но уже сейчас известно, что потерпевшие оценивают причиненный ущерб в десятки тысяч долларов», — говорится в сюжете.

Другие подробности не приводятся.

Сергея Кармызова задержали 12 июня после обысков в Белгазпромбанке и частных компаниях. Кроме него задержали координатора инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимира Дударева, который до октября 2019 года был заместителем мэра Могилева.

В эфире также показали «доллары и золото». Золото, судя по всему, похоже на памятные монеты Нацбанка, но видны и маленькие мерные слитки золота. Также в сюжете демонстрировались пачки долларов и евро. В эфире также показали черные мешки и коробки с непонятным содержимым. На телевидении не указали, где проводилась видеосъемка, но судя по всему, речь идет о головном офисе «Белгазпромбанка».



































Напомним, 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля «для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц банка». Силовики проверяли банк до поздней ночи.

12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

Комментировал ситуацию и президент. По его словам, банк попал в поле зрения правоохранительных органов в 2016 году, но только в 2019-м были получены какие-то сведения. Он заявил, что намерен привлечь к расследованию этого дела «Интерпол, россиян, американцев, европейцев», чтобы они проанализировали все полученные белорусскими следователями документы.

«Когда его [Бабарико] сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $ 14 тыс., потом еще $ 600 тыс. или $ 800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», — заявил президент. При этом он сказал, что это не накат со стороны Лукашенко: «Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было».

Виктор Бабарико заявил : «Если деньги, о которых упоминал Александр Григорьевич Лукашенко, найдены у моих друзей, то я официально заявляю: это мои деньги <…>. Я банкир и не привык хранить все в одной корзине. Мне нужно было распределять ресурс на случай непредвиденных действий».

В головном офисе Белгазпромбанка побывал глава Нацбанка Павел Каллаур. «Решили поменять менеджеров», — сказал собеседник TUT.BY. Экс-председателю Нацбанка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк, эту информацию она подтвердила TUT.BY.

Российские Газпромбанк и «Газпром», акционеры Белгазпромбанка, заявили о нарушении законодательства Национальным банком Беларуси при смене руководства, они намерены «добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка».

В мае пост председателя правления Белгазпромбанка покинул Виктор Бабарико. Он заявил, что собирается стать кандидатом в президенты.