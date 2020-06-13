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Главу филиала «Белгазпромбанка» в Могилеве обвиняют в хищении в особо крупном размере
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело возбуждено против главы отделения «Белгазпромбанка» в Могилеве Сергея Кармызова, его обвиняют в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщил в субботу телеканал
Как озвучили в эфире, Сергей Кармызов обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Как отмечает телеканал, речь идет о манипуляции с выдачей банковских кредитов, то есть фактически о продаже кредитов.
«Подробности мошеннической схемы правоохранители обещают рассказать позже, но уже сейчас известно, что потерпевшие оценивают причиненный ущерб в десятки тысяч долларов», — говорится в сюжете.
Другие подробности не приводятся.
Сергея Кармызова
В эфире также показали «доллары и золото». Золото, судя по всему, похоже на памятные монеты Нацбанка, но видны и маленькие мерные слитки золота. Также в сюжете демонстрировались пачки долларов и евро. В эфире также показали черные мешки и коробки с непонятным содержимым. На телевидении не указали, где проводилась видеосъемка, но судя по всему, речь идет о головном офисе «Белгазпромбанка».
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Комментировал ситуацию и президент. По его словам, банк попал в поле зрения правоохранительных органов в 2016 году, но только в 2019-м были получены какие-то сведения. Он заявил, что намерен привлечь к расследованию этого дела «Интерпол, россиян, американцев, европейцев», чтобы они проанализировали все полученные белорусскими следователями документы.
«Когда его [Бабарико] сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $ 14 тыс., потом еще $ 600 тыс. или $ 800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», — заявил президент. При этом он сказал, что это не накат со стороны Лукашенко: «Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было».
Виктор Бабарико
В головном офисе Белгазпромбанка побывал глава Нацбанка Павел Каллаур. «Решили поменять менеджеров», — сказал собеседник TUT.BY. Экс-председателю Нацбанка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк, эту информацию она
Российские Газпромбанк и «Газпром», акционеры Белгазпромбанка,
В мае пост председателя правления Белгазпромбанка покинул Виктор Бабарико. Он заявил, что собирается стать кандидатом в президенты.
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Как озвучили в эфире, Сергей Кармызов обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Как отмечает телеканал, речь...
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