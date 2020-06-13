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Минчанин создал сайт, который помогает искать могилы близких. Как работает полезный сервис?
Источник материала: ОНТ
Последний приют. С развитием технологий найти его можно, где угодно. Социальные сети всё чаще напоминают, скорее, цифровое кладбище. Страницы умерших продолжают «жить» сами по себе, иногда близкие превращают их в «мемориалы». Но среди виртуальных надгробий есть дорожка, которая ведёт в реальный мир. Зачем белорус переводит «в цифру» дела давно минувших дней?
Всё реже и реже жительница Смолевичей Наталья приезжает на кладбище, чтобы навестить могилу сестры.
От вездесущего интернета сегодня не скрыться ни живым, ни мёртвым. Во всемирной сети появился сайт, где можно узнать всё о местах захоронений.
Чтобы не заблудиться среди крестов и памятников, Константин и решил создать кладбище виртуальное. Этакий путеводитель по последнему пристанищу ушедших в мир иной. Заказал мобильное приложение, нанял волонтеров и стал оцифровывать могилы по всей страны.
Если задаваться вопросом, сколько всего мест захоронения в Беларуси, то голова кругом идет. На картах популярных интернет-ресурсов их около 2 тысяч с названием, столько же безымянных, и по самым скромным подсчетам – порядка тысячи кладбищ вовсе не обнаруживаются ни на одной карте. Прокладывать маршруты к неизвестным погостам и могилам поисковикам приходилось пеша, на собственном и общественном транспорте, чтобы потом выложить их в интернет с точностью до 10 сантиметров.
Похожие сервисы по поиску захоронений в интернете уже были. Например, по еврейским кладбищам. Но там всё на коммерческой основе – за деньги. Проект Константина – социальный.
Изначально проект охватывал только территорию Беларуси. Но прошел год, и посыпались заявки из ближнего и дальнего зарубежья. Портал решено было расширить и включить туда кладбища России и Украины. Эта инициатива многим принесла пользу. Сотни людей по всему миру смогли найти могилы родственников.
Татьяна – гражданка Германии, благодаря сайту помогла бабушке, проживающей много лет в Вильнюсе, разыскать места захоронения её родителей.
Ежедневно от 100 до 200 заявок со всего мира. Сегодня около 30 тысяч человек дожидаются ответа – где же покоятся их родные и близкие.
Теперь совершенно по-другому начинает звучать словосочетание «удобная система поиска». Понятно, что новое время диктует новые привычки, и совсем скоро вместо слов «сходил на кладбище» можно будет запросто говорить – «залез в архив».
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Последний приют. С развитием технологий найти его можно, где угодно. Социальные сети всё чаще напоминают, скорее, цифровое кладбище. Страницы умерших продолжают...
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