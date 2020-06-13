Минчанин создал сайт, который помогает искать могилы близких. Как работает полезный сервис?

Источник материала: ОНТ

Последний приют. С развитием технологий найти его можно, где угодно. Социальные сети всё чаще напоминают, скорее, цифровое кладбище. Страницы умерших продолжают «жить» сами по себе, иногда близкие превращают их в «мемориалы». Но среди виртуальных надгробий есть дорожка, которая ведёт в реальный мир. Зачем белорус переводит «в цифру» дела давно минувших дней?





Всё реже и реже жительница Смолевичей Наталья приезжает на кладбище, чтобы навестить могилу сестры.

Наталья Кресс: «Брат ездит в долгосрочные командировки, его нет по два-три месяца. Я не вожу транспорт, нет возможности попасть на кладбище и убрать могилу. Я начала искать такие услуги и попала на этот сайт».

От вездесущего интернета сегодня не скрыться ни живым, ни мёртвым. Во всемирной сети появился сайт, где можно узнать всё о местах захоронений.

Константин Начаткин, создатель сайта: «Начиналось все много лет назад. У моего отца было девять братьев и сестёр. После войны многие из них погибли, многие пропали. И мы вместе искали. Были мысли, как плохо, что нет какой-то общей электронной базы, где можно было бы найти на гражданских либо военных кладбищах, или братских могилах – зайти в интернет и найти.

Чтобы не заблудиться среди крестов и памятников, Константин и решил создать кладбище виртуальное. Этакий путеводитель по последнему пристанищу ушедших в мир иной. Заказал мобильное приложение, нанял волонтеров и стал оцифровывать могилы по всей страны.

Если задаваться вопросом, сколько всего мест захоронения в Беларуси, то голова кругом идет. На картах популярных интернет-ресурсов их около 2 тысяч с названием, столько же безымянных, и по самым скромным подсчетам – порядка тысячи кладбищ вовсе не обнаруживаются ни на одной карте. Прокладывать маршруты к неизвестным погостам и могилам поисковикам приходилось пеша, на собственном и общественном транспорте, чтобы потом выложить их в интернет с точностью до 10 сантиметров.

Похожие сервисы по поиску захоронений в интернете уже были. Например, по еврейским кладбищам. Но там всё на коммерческой основе – за деньги. Проект Константина – социальный.

Константин Начаткин, создатель сайта: «Мы даём людям возможность любому самостоятельно внести кладбище, памятник, братскую могилу, плюс занимаемся этим сами. Чтобы внести место захоронения на кладбище, требуется всего лишь 30 секунд. На сайте присутствует искусственный интеллект, и если надпись хорошо видна, то он сам заполнит за вас форму. Вам ничего не нужно вносить руками. Если человек ветеран, можно поставить галочку или пометку «известная личность». Нажимаем «сохранить». После этого сайт автоматически определит ваше местоположение».

Изначально проект охватывал только территорию Беларуси. Но прошел год, и посыпались заявки из ближнего и дальнего зарубежья. Портал решено было расширить и включить туда кладбища России и Украины. Эта инициатива многим принесла пользу. Сотни людей по всему миру смогли найти могилы родственников.

Татьяна – гражданка Германии, благодаря сайту помогла бабушке, проживающей много лет в Вильнюсе, разыскать места захоронения её родителей.

Татьяна Шлюсс: «Фамилию, имя, отчество, конечно, мы знали, но не знали дату смерти точную. Моя бабушка не могла вспомнить, когда они умерли. Было и место приблизительное. Этого дома, может, уже нет. Вот поэтому я и не знала даже, кто бы мне мог помочь. Столько лет руки не доходили, а сейчас появилась такая возможность».

Ежедневно от 100 до 200 заявок со всего мира. Сегодня около 30 тысяч человек дожидаются ответа – где же покоятся их родные и близкие.

Константин Начаткин, создатель сайта: «Цель проекта – сохранить память. Не всегда молодые люди сейчас думают о своих дедушках и бабушках, которых уже нет. Но с возрастом это приходит».

Теперь совершенно по-другому начинает звучать словосочетание «удобная система поиска». Понятно, что новое время диктует новые привычки, и совсем скоро вместо слов «сходил на кладбище» можно будет запросто говорить – «залез в архив».

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