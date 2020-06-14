Она хотела стать звездой с детства и чуть не лишилась всего по собственной вине. История Регины Тодоренко

Источник материала: Tut.by

Чтобы стать богатой и знаменитой, эта героиня обила пороги всех самых популярных ТВ-шоу и конкурсов талантов. Пела, танцевала, играла на публику и незаметно для себя стала одной из самых популярных русскоязычных медиаперсон нашего времени.

В прошлом году она ворвалась в список «Форбс» — причем сразу в топ рейтинга интернет-ведущих. Знаменитые бренды стояли в очереди, чтобы посотрудничать с ней. А весной 2020-го все закончилось. Неосторожно брошенные несколько фраз покончили с карьерой звезды. Или нет? Как дела у Регины Тодоренко, которая как раз сегодня отмечает свой день рождения?

Будущая знаменитость родилась ровно 30 лет назад в Одессе. А на сцене очутилась едва ей стукнуло 7 лет. Первые аплодисменты девочка заработала, выступая вместе со школьным театром «Балаганчик». Параллельно занималась вокалом и хореографией.

Но после окончания школы зачем-то поступила на факультет транспортных технологий и систем Одесского национального морского университета. Правда, вскоре осознала свою ошибку и уехала в Киев, где ее приняли на факультет режиссуры и шоу-бизнеса национального университета культуры и искусств.

Регина с мамой

Благодаря счастливому случаю 17-летняя Регина знакомится с украинской певицей и продюсером Наталией Могилевской, которая пригласила ее на кастинг украинской «Фабрики звезд». Регина с удовольствием ухватилась за этот шанс и в итоге стала не только участницей популярного шоу, но и вокалисткой коллектива Real O.

Оказалось, что девушка не только поет, но и сама пишет тексты для песен. В тандеме с приятелем-композитором Регина создала несколько композиций для собственного коллектива, а также многих других популярных исполнителей, в том числе для Николая Баскова, Ани Лорак и Софии Ротару.

«Музыка — это моя отдушина. В ней я чувствую себя как рыба в воде. В ней мне хорошо. Я когда приезжаю из путешествий, записываю миллион каких-то песен, делаю каверы на разных артистов, я кайфую от этого! Я люблю свой маленький запыленный синтезатор, которого мне тоже не хватает в поездках».

После окончания контракта с "Real O" Регина приняла решение уйти в сольное плавание. Она снялась в сериале «На одном дыхании» и успешно преодолела кастинг ведущих передачи про путешествия «Орел и решка». Девушка очень быстро стала одной из самых запоминающихся и ярких персон программы. Самым тяжелым, но одновременно самым звездным стал для нее сезон «Рай и ад».

«К сожалению, многое останется за кадром: как мы добирались, как мы ехали по 18 часов в автомобилях, как мы потерялись во Вьетнаме, как мы отравились грибами, как боролись с полицией, как на нас нападали местные жители».

Возвращаясь со съемок, Регина упорно продолжала строить музыкальную карьеру. Прошла «слепые прослушивания» в российском шоу «Голос» в 2015 году. Правда, до финала добраться не удалось, но девушка не отчаялась. Даже наоборот: ее выдвинули на музыкальную премию M1 Music Awards в номинации «Прорыв года». После чего девушка записала новый музыкальный альбом Fire.

Неутомимая Тодоренко пишет песни, путешествует по всему миру, организовывает выпуск одежды под собственным брендом Generation TR. Но в какой-то момент Регина понимает, что нагрузка для нее слишком велика и пора взять паузу. Она увольняется из всех своих проектов и уезжает в США — учиться в Нью-Йоркской академии кино.

Но личные обстоятельства не позволили Регине задержаться в Штатах надолго. А ведь все началось с того, что незадолго до отъезда ее пригласили на главную роль в театральной постановке «Заложи жену в ломбард». По сюжету Регина играла любовные отношения с героем популярного певца Влада Топалова. И очень скоро эти двое поняли: чувства у них вполне настоящие. 25 июля 2018 года они объявляют о помолвке, а 25 октября расписываются в загсе.

Стремительный роман закончился столь же стремительной свадьбой. Спешка была вполне объяснима. 5 декабря 2018 года у пары родился сын, которого родители назвали Михаилом в честь дедушки.

«Как только я увидела Владислава Михайловича, сразу поняла, что моя жизнь круто изменится. Я, честно говоря, даже не ожидала, каким он окажется потрясающим отцом — мы не видели таких в нашем детстве. Конечно, наши папы не были плохими, нет. Они были другими. Муж — и добытчик, и воспитатель, и педагог, и просто любящий отец. Каждый раз он мчится с работы домой не потому, что хочет отдохнуть или посмотреть футбол, а потому, что стремится провести время с сыном, сходить с ним на плавание или на какую-то секцию, просто поиграть, покатать его на машине, погулять на улице, поиграть с ним на гитаре».

После рождения малыша Регина здорово пересмотрела свой рабочий график. Она по-прежнему работает семь дней в неделю, но в каждый из них — сын рядом.

«Я оставляю его с няней или с бабушкой максимум часов на шесть. Один раз только это случилось, когда мы с мужем улетели на два дня праздновать его день рождения. Ох, как мы переживали… Помню, сидели в самолете и чуть не плакали: „О Боже, мы оставляем малыша!“. Казалось бы, он остался с бабушкой, на кого же еще можно положиться, если не на нее? Но, знаете, мы в таком осознанном возрасте решили заводить детей, что сейчас уже не хотим расставаться с ребенком ни на минуту».

Материнство вдохновило на новые свершения: в 2019 г. Регина запустила YouTube-шоу «Пятница с Региной», в котором берет интервью у знаменитостей, а на телевидении — авторскую программу «Регина+1», о воспитании малыша. И уже 2 октября 2019-го Регине присудили «ТЭФИ» в номинации «Лучшая ведущая утренней программы» за «Регину +1». На это событие Тодоренко отреагировала весьма своеобразно:

«Если честно, безграничное счастье граничило с большим огорчением. Почему не за «Орла и решку»?.. Мне казалось, мое кругосветное путешествие достойно «ТЭФИ». Огромный путь, девять месяцев тяжелой работы в разных странах, городах. Мы ели жутчайшую пищу, попадали в неприятные ситуации, нас грабили, били, чуть не посадили в индийскую тюрьму — за то, что мы снимали в неположенном месте. И вот за это «ТЭФИ» мне не дали! Я была в шоке, негодовала. Но на следующий год, когда я получила приз за ведение утреннего шоу «Регина+1», это негодование сменилось осознанием: никакие путешествия, никакие достижения в профессии не должны цениться выше, чем рождение ребенка. Выйдя на сцену, я сказала: «Если бы я знала, что за статуэтку нужно родить, я бы сделала это раньше».

К началу 2020-го Регина была одной из влиятельнейших и состоятельных медиаперсон России. Forbes признал ее самым популярным и богатым блогером страны. Таким количеством рекламных контрактов с популярнейшими брендами, как у Тодоренко, могла похвастаться далеко не каждая знаменитость. Но в апреле ведущая становится участницей громкого скандала в Сети, который перечеркнул все ее бывшие заслуги. В одном из интервью она внезапно напала на жертв домашнего насилия:

«А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?»

В Сети развернулась настоящая травля в адрес не только самой Тодоренко, но и всей ее семьи. Журнал Glamour незамедлительно лишил Регину звания «Женщина года», которым наградил буквально несколько месяцев назад. Крупные бренды расторгли контракты: отныне они не хотели иметь с ведущей ничего общего. Что сделала Регина?

Она отреагировала не простым публичным покаянием, а сняла большой документальный фильм о проблемах домашнего насилия . За первые три недели видео набрало более 4 млн просмотров, а в центр «Насилию.нет», который упоминался в фильме, за помощью обратились в 7 раз больше женщин, чем обычно. Также Регина перечислила в фонд жертв насилия несколько миллионов рублей и поблагодарила всех, кто помог ей осознать свою неправоту.

«Я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности. Теперь моя площадка в Instagram станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии», — подчеркнула новоявленный амбассадор центра «Насилию нет» Регина Тодоренко.

По мнению экспертов Forbes, готовность звезды нести ответственность за свои поступки поможет ей вскоре забыть о негативных последствиях скандала: «Из ситуации она вышла в более выигрышном положении, чем вошла в нее. За последние два месяца суммарно на нее подписались 600 000 человек, 400 000 — после скандала». А по словам директора по маркетингу GetBlogger, у общества не осталось к Тодоренко негатива: «Она превратилась из просто девушки в ту, которая чувствует боль общества и имеет положительный имидж. На нее начали подписываться люди, которые даже не думали о том, чтобы на нее подписаться. Это в пять раз больше, чем могло бы без этого скандала».