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Она хотела стать звездой с детства и чуть не лишилась всего по собственной вине. История Регины Тодоренко
Источник материала: Tut.by
Чтобы стать богатой и знаменитой, эта героиня обила пороги всех самых популярных ТВ-шоу и конкурсов талантов. Пела, танцевала, играла на публику и незаметно для себя стала одной из самых популярных русскоязычных медиаперсон нашего времени.
В прошлом году она ворвалась в список «Форбс» — причем сразу в топ рейтинга интернет-ведущих. Знаменитые бренды стояли в очереди, чтобы посотрудничать с ней. А весной 2020-го все закончилось. Неосторожно брошенные несколько фраз покончили с карьерой звезды. Или нет? Как дела у Регины Тодоренко, которая как раз сегодня отмечает свой день рождения?
Будущая знаменитость родилась ровно 30 лет назад в Одессе. А на сцене очутилась едва ей стукнуло 7 лет. Первые аплодисменты девочка заработала, выступая вместе со школьным театром «Балаганчик». Параллельно занималась вокалом и хореографией.
Но после окончания школы зачем-то поступила на факультет транспортных технологий и систем Одесского национального морского университета. Правда, вскоре осознала свою ошибку и уехала в Киев, где ее приняли на факультет режиссуры и шоу-бизнеса национального университета культуры и искусств.
Регина с мамой
Благодаря счастливому случаю 17-летняя Регина знакомится с украинской певицей и продюсером Наталией Могилевской, которая пригласила ее на кастинг украинской «Фабрики звезд». Регина с удовольствием ухватилась за этот шанс и в итоге стала не только участницей популярного шоу, но и вокалисткой коллектива Real O.Оказалось, что девушка не только поет, но и сама пишет тексты для песен. В тандеме с приятелем-композитором Регина создала несколько композиций для собственного коллектива, а также многих других популярных исполнителей, в том числе для Николая Баскова, Ани Лорак и Софии Ротару.
«Музыка — это моя отдушина. В ней я чувствую себя как рыба в воде. В ней мне хорошо. Я когда приезжаю из путешествий, записываю миллион каких-то песен, делаю каверы на разных артистов, я кайфую от этого! Я люблю свой маленький запыленный синтезатор, которого мне тоже не хватает в поездках».
После окончания контракта с "Real O" Регина приняла решение уйти в сольное плавание. Она снялась в сериале «На одном дыхании» и успешно преодолела кастинг ведущих передачи про путешествия «Орел и решка». Девушка очень быстро стала одной из самых запоминающихся и ярких персон программы. Самым тяжелым, но одновременно самым звездным стал для нее сезон «Рай и ад».
«К сожалению, многое останется за кадром: как мы добирались, как мы ехали по 18 часов в автомобилях, как мы потерялись во Вьетнаме, как мы отравились грибами, как боролись с полицией, как на нас нападали местные жители».Возвращаясь со съемок, Регина упорно продолжала строить музыкальную карьеру. Прошла «слепые прослушивания» в российском шоу «Голос» в 2015 году. Правда, до финала добраться не удалось, но девушка не отчаялась. Даже наоборот: ее выдвинули на музыкальную премию M1 Music Awards в номинации «Прорыв года». После чего девушка записала новый музыкальный альбом Fire. Неутомимая Тодоренко пишет песни, путешествует по всему миру, организовывает выпуск одежды под собственным брендом Generation TR. Но в какой-то момент Регина понимает, что нагрузка для нее слишком велика и пора взять паузу. Она увольняется из всех своих проектов и уезжает в США — учиться в Нью-Йоркской академии кино.
Но личные обстоятельства не позволили Регине задержаться в Штатах надолго. А ведь все началось с того, что незадолго до отъезда ее пригласили на главную роль в театральной постановке «Заложи жену в ломбард». По сюжету Регина играла любовные отношения с героем популярного певца Влада Топалова. И очень скоро эти двое поняли: чувства у них вполне настоящие. 25 июля 2018 года они объявляют о помолвке, а 25 октября расписываются в загсе.Стремительный роман закончился столь же стремительной свадьбой. Спешка была вполне объяснима. 5 декабря 2018 года у пары родился сын, которого родители назвали Михаилом в честь дедушки.
«Как только я увидела Владислава Михайловича, сразу поняла, что моя жизнь круто изменится. Я, честно говоря, даже не ожидала, каким он окажется потрясающим отцом — мы не видели таких в нашем детстве. Конечно, наши папы не были плохими, нет. Они были другими. Муж — и добытчик, и воспитатель, и педагог, и просто любящий отец. Каждый раз он мчится с работы домой не потому, что хочет отдохнуть или посмотреть футбол, а потому, что стремится провести время с сыном, сходить с ним на плавание или на какую-то секцию, просто поиграть, покатать его на машине, погулять на улице, поиграть с ним на гитаре».
После рождения малыша Регина здорово пересмотрела свой рабочий график. Она по-прежнему работает семь дней в неделю, но в каждый из них — сын рядом.
«Я оставляю его с няней или с бабушкой максимум часов на шесть. Один раз только это случилось, когда мы с мужем улетели на два дня праздновать его день рождения. Ох, как мы переживали… Помню, сидели в самолете и чуть не плакали: „О Боже, мы оставляем малыша!“. Казалось бы, он остался с бабушкой, на кого же еще можно положиться, если не на нее? Но, знаете, мы в таком осознанном возрасте решили заводить детей, что сейчас уже не хотим расставаться с ребенком ни на минуту».
Материнство вдохновило на новые свершения: в 2019 г. Регина запустила YouTube-шоу «Пятница с Региной», в котором берет интервью у знаменитостей, а на телевидении — авторскую программу «Регина+1», о воспитании малыша. И уже 2 октября 2019-го Регине присудили «ТЭФИ» в номинации «Лучшая ведущая утренней программы» за «Регину +1». На это событие Тодоренко отреагировала весьма своеобразно:
«Если честно, безграничное счастье граничило с большим огорчением. Почему не за «Орла и решку»?.. Мне казалось, мое кругосветное путешествие достойно «ТЭФИ». Огромный путь, девять месяцев тяжелой работы в разных странах, городах. Мы ели жутчайшую пищу, попадали в неприятные ситуации, нас грабили, били, чуть не посадили в индийскую тюрьму — за то, что мы снимали в неположенном месте. И вот за это «ТЭФИ» мне не дали! Я была в шоке, негодовала. Но на следующий год, когда я получила приз за ведение утреннего шоу «Регина+1», это негодование сменилось осознанием: никакие путешествия, никакие достижения в профессии не должны цениться выше, чем рождение ребенка. Выйдя на сцену, я сказала: «Если бы я знала, что за статуэтку нужно родить, я бы сделала это раньше».
К началу 2020-го Регина была одной из влиятельнейших и состоятельных медиаперсон России. Forbes признал ее самым популярным и богатым блогером страны. Таким количеством рекламных контрактов с популярнейшими брендами, как у Тодоренко, могла похвастаться далеко не каждая знаменитость. Но в апреле ведущая становится участницей громкого скандала в Сети, который перечеркнул все ее бывшие заслуги. В одном из интервью она внезапно напала на жертв домашнего насилия:
«А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?»
В Сети развернулась настоящая травля в адрес не только самой Тодоренко, но и всей ее семьи. Журнал Glamour незамедлительно лишил Регину звания «Женщина года», которым наградил буквально несколько месяцев назад. Крупные бренды расторгли контракты: отныне они не хотели иметь с ведущей ничего общего. Что сделала Регина?
Она отреагировала не простым публичным покаянием, а
«Я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности. Теперь моя площадка в Instagram станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии», — подчеркнула новоявленный амбассадор центра «Насилию нет» Регина Тодоренко.
По мнению экспертов Forbes, готовность звезды нести ответственность за свои поступки поможет ей вскоре забыть о негативных последствиях скандала: «Из ситуации она вышла в более выигрышном положении, чем вошла в нее. За последние два месяца суммарно на нее подписались 600 000 человек, 400 000 — после скандала». А по словам директора по маркетингу GetBlogger, у общества не осталось к Тодоренко негатива: «Она превратилась из просто девушки в ту, которая чувствует боль общества и имеет положительный имидж. На нее начали подписываться люди, которые даже не думали о том, чтобы на нее подписаться. Это в пять раз больше, чем могло бы без этого скандала».
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Она хотела стать звездой с детства и чуть не лишилась всего по собственной вине. История Регины Тодоренко
Неосторожно брошенные несколько фраз покончили с карьерой звезды. Или нет? Как дела у Регины Тодоренко, которая как раз сегодня отмечает свой день рождения?
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