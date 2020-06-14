Летом начнётся капитальный ремонт трассы М7 Минск – Вильнюс

Источник материала: ОНТ

Трассу М7 начнут реставрировать летом. Объект важный – почти сто километров магистрали от белорусской столицы до границы Литвы.

Кредит на реконструкцию – 110 миллионов евро – выделил Европейский инвестиционный банк. Кто претендует на статус генерального подрядчика, станет известно на ближайшей неделе. Сейчас идёт прием заявок. Предварительно в тендере значатся две отечественные компании и одна итальянская. Дорогу оставят двухполосной, но обновят по международным стандартам: укрепят обочины, уложат прочный асфальт, что откроет проезд более тяжёлым грузовикам. Также усилят мосты, модернизируют развязки, сделают пешеходные переходы и автобусные остановки с освещением, добавят объекты придорожного сервиса.

Валерий Венцкович, генеральный директор предприятия «Гродноавтодор»: «Погранпереход «Каменный Лог» – один из популярных и наиболее напряженных грузопотоков, поэтому реконструкцию этой дороги необходимо проводить. Есть там и интересные конструктивные решения. Это и строительство надземных переходов для диких животных, это строительство кольцевых пересечений».

Реконструкция ждёт и международный пункт пропуска «Каменный Лог». В перспективе он сможет принимать до шести тысяч автомобилей в сутки – это втрое больше, чем сейчас. Весь ремонт намерены завершить к маю следующего года.

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