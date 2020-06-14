Сельчанин из Гомельской области утверждает, что за поддержку Тихановских за ним следит милиция, угрожают забрать детей

Сергей Маслов живет в деревне Вознесенск под Чечерском Гомельской области. В семье четверо детей, младшая дочь имеет инвалидность. За участие в акции поддержки Тихановского в Гомеле сельчанин отбыл 15 суток. Теперь по выходным не может выбраться из дома, чтобы поставить подпись в поддержку Светланы Тихановской.





«За мной охотится милиция. Дом по воскресеньям, когда в Гомеле проходит сбор подписей, — в осаде. Меня задерживают, милиционеры ходят с моим снимком по соседней деревне и спрашивают — видели ли меня», — рассказал Сергей Маслов.





«Объявили главным оппозиционером на районе»





7 мая он был на акции поддержки Сергея Тихановского в Гомеле. Сергея и еще 19 человек задержали сотрудники ОМОН. Суд наказал сельчанина арестом на 15 суток.





22 мая его перевезли из Гомельского изолятора в Чечерский РОВД.





«Там я „досидел“ сутки, 40 минут. Ко мне пришел на беседу начальник РОВД Владимир Бухавцов. Он мне сказал, что раньше работал начальником Лоевского РОВД. И после общения с ним какой-то блогер вынужден был уехать. (Вероятно, речь идет о Гомельском фрилансере Константине Жуковском, с которым Бухавцов судился за клевету и проиграл суд. Позже Жуковский уехал за границу. — РС).





Начальник РОВД мне сказал, что если я не „успокоюсь“, то и мне устроит такую жизнь. Успокоюсь — значит, чтобы не выкладывал видео на Youtube, не общался с людьми, не ездил на акции», — пояснил сельчанин.





31 мая в Гомеле проходил большой пикет по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов.





«Наверное, милиционеры боялись, что я туда собираюсь, но у меня даже не было денег на билет. Как только я вышел в магазин за сигаретами, то увидел метров в 100 от дома автомобиль. Оттуда вышли милиционеры. Потом подъехали еще два автомобиля, в том числе приехал и начальник милиции! Один из милиционеров сказал, что я для них главный оппозиционер на районе. Я такого эффекта не ожидал», — говорит Сергей.









«Отключим газ, детей заберем в приют за задолженность»





Его отвезли в РОВД, чтобы опросить о ДТП.





«Авария была какая-то 21 мая. Я же сидел тогда в ИВС, а они говорят, Может, я что видел. Потом спрашивали о краже в соседней деревне. Потом — про какой-то семейный скандал в другой деревне — якобы я что-то могу знать! Водили из кабинета в кабинет. Около пятого часа пришел снова Бухавцов, разговаривал грубо, сказал, что в следующий раз я буду разговаривать с психиатром.





В это время милицио ры социальные службы приехали к моей жене. Говорили, что если она меня не успокоит, то меня посадят на срок от 2 до 5 лет, а детей заберут в приют. Жена спросила: „На каком основании?“ — а ей говорят, что отключим газ вам, а потом детей заберем за задолженность. Меня держали до седьмого вечера, пока в Гомеле не закончился пикет. Без воды, без еды, без никакого повода», — говорит Сергей.





7 июня сельчанин снова собрался на пикет в Гомель . Зная о возможной облаве, вышел из дома в 5 утра и автостопом добрался до областного центра.





«Потом мне друзья сбросили съемки, как снова машины стояли под домом, у них даже пересменка была. Вечером я вернулся домой, вышел на крыльцо — и они только тогда уехали. Мне рассказали, что милиционеры даже по соседней деревне ходили с моим снимком, спрашивали — может, кто меня подвозил», — со смехом вспоминает сельчанин.





«Власти бесятся, потому что я перед ними не прогибаюсь»





В 2016 году у Сергея Маслова с женой социальные службы уже забирали детей.





«Объявили, что у нас антисанитария, задолженность по газу — она там была совсем мала, и якобы мы пьяницы. Мы выполнили все их требования, сделали ремонт — но детей не отдали, через полтора месяца сказали: малый срок прошел. Только через шесть месяцев отдали. Причем после всего этого младшая, Инга, получила инвалидность. Хотя до того, как ее забрали социальные службы, у нее все было хорошо со здоровьем. Потом случилось на нервной почве, может, по ручкам ее били — так другие врачи говорили в Гомеле.





Все эти проблемы я показываю, причем с документами, в блоге на YouTube, поэтому наши власти так и бесятся — что я перед ними не прогибаюсь, не стелюсь, как они привыкли. У нас каждый, кто имеет какую-либо власть, очень возносится и старается, чтобы простой человек перед ним кланялся. Меня папа не для того воспитывал, чтобы я ползал на коленях», — добавил Сергей.





Что говорят власти





Получить комментарий о социальном положении семьи и о том, как забирали детей раньше, нам не удалось. В отделе образования, спорта и туризма Чечерского райисполкома отказались разговаривать с нами по телефону.





В Чечерском РОВД также отказались комментировать ситуацию с Сергеем Масловым.





Начальник отделения информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов сказал Свободе, что «если гражданин считает, что он безосновательно задержан и действия сотрудников милиции, по его мнению, неправомерны, то имеет полное право обратиться с заявлением в вышестоящие органы и прокуратуру».





«Поэтому я ничего не могу прокомментировать, так как никаких заявлений с его стороны не поступало», — сказал представитель Гомельской областной милиции.



