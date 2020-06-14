ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые: предки крокодилов ходили на двух лапах

14.06.2020 10:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ученые: предки крокодилов ходили на двух лапах

Ученые из университета в Чинджу (Южная Корея) изучали мезозойские окаменелости и обнаружили цепочки следов, которые оставили двуногие животные. Исследователи считают, что это были необычные крокодилы древности, ходившие на двух лапах. Подробности изложены в статье на Scimex.

Поначалу корейские ученые решили, что следы были оставлены представителем птерозавром, ненадолго спустившимся и снова взлетевшим крылатым ящером. Но внимательное изучение показало, что вероятность этой догадки крайне мала.

Профессор Кюн Су Ким объяснил, почему следы принадлежат предку крокодилов.

Следов второй пары конечностей обнаружено не было. При этом исследователи подчеркнули, что поверхность, судя по всему, была очень мягкой, на отпечатках можно различить отдельные чешуйки. Ученые пришли к выводу, что следы принадлежат крокодиломорфу, который был бипедальным. Размер следов (18-24 см) позволил сделать вывод, что животное было около трех метров в длину.

Фото: Scimex

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из университета в Чинджу (Южная Корея) изучали мезозойские окаменелости и обнаружили цепочки следов, которые оставили двуногие животные. Исследователи...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Совете Республики обсудили развитие эпидемиологической ситуации в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика