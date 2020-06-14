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Ученые: предки крокодилов ходили на двух лапах
Источник материала: ОНТ
Ученые из университета в Чинджу (Южная Корея) изучали мезозойские окаменелости и обнаружили цепочки следов, которые оставили двуногие животные. Исследователи считают, что это были необычные крокодилы древности, ходившие на двух лапах. Подробности
Поначалу корейские ученые решили, что следы были оставлены представителем птерозавром, ненадолго спустившимся и снова взлетевшим крылатым ящером. Но внимательное изучение показало, что вероятность этой догадки крайне мала.
Профессор Кюн Су Ким объяснил, почему следы принадлежат предку крокодилов.
Следов второй пары конечностей обнаружено не было. При этом исследователи подчеркнули, что поверхность, судя по всему, была очень мягкой, на отпечатках можно различить отдельные чешуйки. Ученые пришли к выводу, что следы принадлежат крокодиломорфу, который был бипедальным. Размер следов (18-24 см) позволил сделать вывод, что животное было около трех метров в длину.
Фото: Scimex
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Ученые из университета в Чинджу (Южная Корея) изучали мезозойские окаменелости и обнаружили цепочки следов, которые оставили двуногие животные. Исследователи...
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