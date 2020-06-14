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В Вороново прием граждан проведет министр

14.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороново прием граждан проведет министр

19 июня с 11.00 до 12.00 в здании Вороновского райисполкома, (2-й этаж, кабинет №17) прием граждан по предварительной записи проведет министр юстиции Республики Беларусь Олег Леонидович Слижевский.

Предварительная запись на прием в рабочие дни по телефону 2-22-55.

 
 
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19 июня с 11.00 до 12.00 в здании Вороновского райисполкома, (2-й этаж, кабинет №17) прием граждан по предварительной записи проведет министр юстиции Республики Беларусь...
 
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