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В Вороново прием граждан проведет министр
14.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
19 июня с 11.00 до 12.00 в здании Вороновского райисполкома, (2-й этаж, кабинет №17) прием граждан по предварительной записи проведет министр юстиции Республики Беларусь Олег Леонидович Слижевский.
Предварительная запись на прием в рабочие дни по телефону 2-22-55.
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19 июня с 11.00 до 12.00 в здании Вороновского райисполкома, (2-й этаж, кабинет №17) прием граждан по предварительной записи проведет министр юстиции Республики Беларусь...
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