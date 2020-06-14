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BMW отметила выпуск пятимиллионного автомобиля на своем заводе в Америке
Источник материала: Tut.by
Автомобили BMW американского производства появились на свет без малого четверть века назад, когда заработало предприятие концерна в Спартанбурге (штат Южная Каролина). На днях баварцы отрапортовали о сходе с конвейера завода пятимиллионного по счету автомобиля.
Юбилейным экземпляром стал кроссовер
Американский завод BMW заработал весной 1995 года — дебютной моделью стала третья серия. Позже на конвейер встал родстер Z3, а в 1999 году ассортимент выпускаемых моделей пополнил кроссовер X5. Спустя три года на смену Z3 пришел новый Z4, а в 2007 году завод освоил выпуск модели X6. После прекращения выпуска Z4 на предприятии началась эпоха «иксов» — в 2010 году стартовало производство X3, в 2014 году X4, а два года назад начался выпуск флагманского X7.
И по сей день завод в Спартанбурге выпускает только кроссоверы — штат предприятия насчитывает более 11 тысяч сотрудников, а общий объем инвестиций в американскую производственную площадку BMW составил около 10,6 миллиарда долларов. С 2010 по 2019 гг. почти 70% выпущенной продукции было отправлено на экспорт.
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Автомобили BMW американского производства появились на свет без малого четверть века назад - с 1995 года в Спартанбурге произведено 5 миллионов машин.
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