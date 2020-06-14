ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

BMW отметила выпуск пятимиллионного автомобиля на своем заводе в Америке

14.06.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Автомобили BMW американского производства появились на свет без малого четверть века назад, когда заработало предприятие концерна в Спартанбурге (штат Южная Каролина). На днях баварцы отрапортовали о сходе с конвейера завода пятимиллионного по счету автомобиля.


Юбилейным экземпляром стал кроссовер X5 M Competition с 625-сильным битурбо-V8, окрашенный в красный «металлик» Toronto. К слову, данный экземпляр не предназначен для продажи — речь идет о символе успеха заокеанского предприятия BMW, а посему машина пополнит музейную коллекцию исторических автомобилей марки. В настоящее время в Спартанбурге выпускают практически всю гамму кроссоверов BMW, за исключением младших X1 и X2, основанных на переднеприводной архитектуре.


Американский завод BMW заработал весной 1995 года — дебютной моделью стала третья серия. Позже на конвейер встал родстер Z3, а в 1999 году ассортимент выпускаемых моделей пополнил кроссовер X5. Спустя три года на смену Z3 пришел новый Z4, а в 2007 году завод освоил выпуск модели X6. После прекращения выпуска Z4 на предприятии началась эпоха «иксов» — в 2010 году стартовало производство X3, в 2014 году X4, а два года назад начался выпуск флагманского X7.



И по сей день завод в Спартанбурге выпускает только кроссоверы — штат предприятия насчитывает более 11 тысяч сотрудников, а общий объем инвестиций в американскую производственную площадку BMW составил около 10,6 миллиарда долларов. С 2010 по 2019 гг. почти 70% выпущенной продукции было отправлено на экспорт.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобили BMW американского производства появились на свет без малого четверть века назад - с 1995 года в Спартанбурге произведено 5 миллионов машин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктор Бабарико поделился планом на случай его задержания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика