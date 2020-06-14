BMW отметила выпуск пятимиллионного автомобиля на своем заводе в Америке

Источник материала: Tut.by

Автомобили BMW американского производства появились на свет без малого четверть века назад, когда заработало предприятие концерна в Спартанбурге (штат Южная Каролина). На днях баварцы отрапортовали о сходе с конвейера завода пятимиллионного по счету автомобиля.





Юбилейным экземпляром стал кроссовер X5 M Competition с 625-сильным битурбо-V8, окрашенный в красный «металлик» Toronto. К слову, данный экземпляр не предназначен для продажи — речь идет о символе успеха заокеанского предприятия BMW, а посему машина пополнит музейную коллекцию исторических автомобилей марки. В настоящее время в Спартанбурге выпускают практически всю гамму кроссоверов BMW, за исключением младших X1 и X2, основанных на переднеприводной архитектуре.





Американский завод BMW заработал весной 1995 года — дебютной моделью стала третья серия. Позже на конвейер встал родстер Z3, а в 1999 году ассортимент выпускаемых моделей пополнил кроссовер X5. Спустя три года на смену Z3 пришел новый Z4, а в 2007 году завод освоил выпуск модели X6. После прекращения выпуска Z4 на предприятии началась эпоха «иксов» — в 2010 году стартовало производство X3, в 2014 году X4, а два года назад начался выпуск флагманского X7.









И по сей день завод в Спартанбурге выпускает только кроссоверы — штат предприятия насчитывает более 11 тысяч сотрудников, а общий объем инвестиций в американскую производственную площадку BMW составил около 10,6 миллиарда долларов. С 2010 по 2019 гг. почти 70% выпущенной продукции было отправлено на экспорт.