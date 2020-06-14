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Пятая фабрика ОАО "Беларуськалий" готовится к запуску уже в этом месяце

14.06.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обогатительная фабрика Петриковского рудоуправления готовится к очередному запуску. Он запланирован на вторую декаду июня. Об этом сообщается на официальном сайте ОАО "Беларуськалий".

В отделениях СОФ ведется заполнение систем оборотного маточника водой, обкатка оборудования на холостом ходу. Для насыщения маточника обогатители используют как руду, так и кек хлористого калия, наработанный при первом запуске Петриковского рудоуправления. К настоящему времени на складах предприятия находится достаточное для полноценного запуска техпроцесса количество руды.

Пятая по счету фабрика ОАО "Беларуськалий" будет выпускать мелкий и гранулированный хлористый калий. До конца года здесь планируется произвести не менее 100 тыс. тонн минеральных удобрений.
 
 
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Обогатительная фабрика Петриковского рудоуправления готовится к очередному запуску. Он запланирован на вторую декаду июня. Об этом сообщается на официальном...
 
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