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Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно

14.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Миллионы людей на планете 14 июня отмечают в буквальном смысле праздник жизни – Всемирный день донора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси около 100 тысяч человек регулярно делятся своей кровью.

Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно

Она необходима для поддержания здоровья тяжелобольных пациентов, при проведении сложных хирургических вмешательств.

Юлия Стриго пообщалась с теми, кто готов поделиться частичкой себя.

Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно

Юлия Стриго, корреспондент:
Всемирный день донора отмечается во всех странах 14 июня. Но акции стартуют уже за неделю до праздника. Сегодня люди безвозмездно сдают кровь под лозунгом «Во имя здорового мира».

Это РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Здесь желающие сдать свою кровь и тем самым спасти чью-то жизнь выстраиваются в очередь с самого утра.

Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно

В кругу желающих сдать кровь замечаем Евгения. Молодой человек заметно волнуется. Сегодня он вступит в ряды доноров. Признается, что на этот шаг решался долго, но сегодня все же здесь.

Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно

Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно

Евгений Соловьев, донор крови:
Сегодня волнуюсь, потому что для меня вид крови – это обморочное состояние. Процесс очень простой – я думаю, как получение справки для водителя. То есть ничего сложного: поликлиника, три кабинета и здесь два кабинета. Поэтому все достаточно просто, было бы желание.

Представитель ВОЗ стал добровольным донором: «С большим удовольствием присоединился к этой акции»

Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно

Сдать кровь пришли руководители ведомств, представители Всемирной организации здравоохранения и волонтеры.

Министру труда и социальной защиты Ирине Костевич сегодня тоже волнительно. Это первый ее опыт в донорстве.

Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно

Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Наша задача, всех нас – максимально донести до людей это важное дело, которое мы делаем – сдаем кровь. Почему? Потому что эта кровь нужна для лечения людей, нужна прежде всего для оказания скорой медицинской помощи. Нужна всем людям – от деток до пожилых людей.

Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно

Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно

В коридорах центра многолюдно. Чтобы безвозмездно сдать кровь, минчане заранее зарегистрировались на сайте центра. Забор крови проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности: социальная дистанция, масочный режим.

Оценить работу врачей смог представитель ВОЗ, непосредственно присоединившись к акции.

Фёдор Карпенко: за 2019 год было максимальное количество донаций цельной крови, плазмы и тромбоцитов

Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно

Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно

Всем, кто сегодня присоединился к акции, вручили сладкие наборы и благодарственные письма. Среди доноров крови были желающие поделиться такой необходимой сейчас плазмой.

Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно

Сегодня ее забор делают во всех регионах Беларуси. Ежедневно в донорские пункты приходят около 50 новых выздоровевших после COVID-19, чтобы помочь излечиться другим. И сегодня запасы иммунной плазмы есть по всей республике.

Люди в материале: Юлия Стриго, Евгений Соловьев, Ирина Костевич, Федор Карпенко, Батыр Бердыклычев

 
 
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Новости Беларуси. Миллионы людей на планете 14 июня отмечают в буквальном смысле праздник жизни – Всемирный день донора, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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