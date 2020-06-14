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Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Миллионы людей на планете 14 июня отмечают в буквальном смысле праздник жизни – Всемирный день донора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси около 100 тысяч человек регулярно делятся своей кровью.
Она необходима для поддержания здоровья тяжелобольных пациентов, при проведении сложных хирургических вмешательств.
Юлия Стриго, корреспондент:
Это РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Здесь желающие сдать свою кровь и тем самым спасти чью-то жизнь выстраиваются в очередь с самого утра.
В кругу желающих сдать кровь замечаем Евгения. Молодой человек заметно волнуется. Сегодня он вступит в ряды доноров. Признается, что на этот шаг решался долго, но сегодня все же здесь.
Евгений Соловьев, донор крови:
Министру труда и социальной защиты Ирине Костевич сегодня тоже волнительно. Это первый ее опыт в донорстве.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
В коридорах центра многолюдно. Чтобы безвозмездно сдать кровь, минчане заранее зарегистрировались на сайте центра. Забор крови проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности: социальная дистанция, масочный режим.
Оценить работу врачей смог представитель ВОЗ, непосредственно присоединившись к акции.
Всем, кто сегодня присоединился к акции, вручили сладкие наборы и благодарственные письма. Среди доноров крови были желающие поделиться такой необходимой сейчас плазмой.
Сегодня ее забор делают во всех регионах Беларуси. Ежедневно в донорские пункты приходят около 50 новых выздоровевших после COVID-19, чтобы помочь излечиться другим. И сегодня запасы иммунной плазмы есть по всей республике.
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Ради спасения жизней. Рассказываем о белорусах-донорах и о том, почему всё больше людей сдают кровь безвозмездно
Новости Беларуси. Миллионы людей на планете 14 июня отмечают в буквальном смысле праздник жизни – Всемирный день донора, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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