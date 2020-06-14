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Более 600 новобранцев-пограничников приняли военную присягу в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 600 новобранцев, призванных весной в органы пограничной службы, приняли военную присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественные мероприятия 13 июня прошли практически во всех частях. На строевом плацу группы связи и обеспечения в Минске в церемонии участвовали 50 военнослужащих.
Одному из самых красивых воинских ритуалов предшествовали недели напряженной работы: ребята прошли курс молодого бойца. После присяги новобранцы продолжат подготовку по специальности «инспектор пограничной службы».
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Новости Беларуси. Более 600 новобранцев, призванных весной в органы пограничной службы, приняли военную присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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