Названа главная особенность нового флагмана Huawei

Источник материала: Tut.by

Huawei готовится к анонсу новых смартфонов флагманского уровня — Mate 40 и Mate 40 Pro. Недавно в Сети появились подробности об их основной камере, сообщает издание GSMArena .



На фото нынешний Huawei Mate 30

Эту информацию издание получило от специалистов, связанных с цепочкой поставок компонентов для аппаратов производителя.

Так, новые Mate 40 и Mate 40 Pro якобы получат 108-мегапиксельные камеры с улучшенной оптикой (9P). С ее помощью девайсы избавятся от проблем, связанных с дисторсией (искривлением) изображения, которая может возникать из-за способа изготовления самого объектива на 108 Мп. При этом о том, собирается ли Huawei продолжать сотрудничать с Leica, не сообщается.

Другой точной информации о флагманах пока нет. Скорее всего, их представят осенью — в октябре. В прошлые годы в серии Mate компания также презентовала новые процессоры, которые после использовались и в линейке P. Если в этот раз тенденция сохранится, то вскоре мы увидим Mate 40 на базе чипа Kirin 1000 5G.

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