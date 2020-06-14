Источник материала: Новости Волковыска

По состоянию на 14 июня ограничения действуют в пяти районах Минской области. В Гомельской области запрещено посещать леса в 18 районах. На Могилевщине запрет введен в Шкловском районе.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.