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Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в Пулково

14.06.2020 17:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в Пулково

Два самолета столкнулись сегодня на взлетно-посадочной полосе Санкт-Петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в экстренных службах города, при рулении по касательной столкнулись самолеты рейсов Санкт-Петербург – Иркутск и Санкт-Петербург – Калининград. При этом уточняется, что в результате столкновения разлива топлива ни у одного из бортов не произошло, погибших и пострадавших нет. 

В настоящий момент аэропорт уже восстановил штатный режим работы. Пассажиров столкнувшихся самолетов отправят домой другими рейсами. 

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. 

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

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Два самолета столкнулись сегодня на взлетно-посадочной полосе Санкт-Петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщает ТАСС. Как сообщили в экстренных службах...
 
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