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Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в Пулково
Источник материала: ОНТ
Два самолета столкнулись сегодня на взлетно-посадочной полосе Санкт-Петербургского аэропорта Пулково. Об этом
Как сообщили в экстренных службах города, при рулении по касательной столкнулись самолеты рейсов Санкт-Петербург – Иркутск и Санкт-Петербург – Калининград. При этом уточняется, что в результате столкновения разлива топлива ни у одного из бортов не произошло, погибших и пострадавших нет.
В настоящий момент аэропорт уже восстановил штатный режим работы. Пассажиров столкнувшихся самолетов отправят домой другими рейсами.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
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Два самолета столкнулись сегодня на взлетно-посадочной полосе Санкт-Петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщает ТАСС. Как сообщили в экстренных службах...
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