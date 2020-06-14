Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в Пулково

Источник материала: ОНТ

Два самолета столкнулись сегодня на взлетно-посадочной полосе Санкт-Петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в экстренных службах города, при рулении по касательной столкнулись самолеты рейсов Санкт-Петербург – Иркутск и Санкт-Петербург – Калининград. При этом уточняется, что в результате столкновения разлива топлива ни у одного из бортов не произошло, погибших и пострадавших нет.

В настоящий момент аэропорт уже восстановил штатный режим работы. Пассажиров столкнувшихся самолетов отправят домой другими рейсами.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram