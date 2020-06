Видели, что происходит в Америке? Вот подборка книг, которая поможет избавиться от расизма

Источник материала: KYKY

В США уже несколько недель идут массовые протесты. Беспорядки вспыхнули после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда: мужчину задержали за то, что он якобы купил сигареты за фальшивые купюры, один из полицейских наступил на шею Флойду коленом – в таком положении он провел семь минут, после чего умер в реанимации.

С тех пор практически во всех американских городах люди – и белые, и чернокожие – выходят на мирные протесты с лозунгом «Black lives matter». Правда, протесты не всегда мирные – особенно Нью-Йорк в первые дни сильно пострадал от мародеров: люди разбивали и грабили магазины. Как продуктовые, так и солидные вроде Dolce&gabbana – его разнесли первым в состоятельном нью-йоркском районе. Чтобы подавить эмоциональные протесты, полиция даже применяла к людям резиновые пули, от которых, в том числе, пострадали журналисты (такое в Америке – редкость). Также была мобилизована Национальная гвардия.

А на месте гибели Флойда, в городе Миннеаполисе, американцы устроили стихийный мемориал.

Только сначала там спалили местное отделение полиции. Что, наверное, повлияло на решение местного городского совета не так давно заявить о намерении вообще распустить городскую полицию – чтобы показать, что никто не хочет насилия.

Книги, которые объясняют расизм и дают понимание, как с ним бороться

Рабство в Америке отменили больше 150 лет назад, но рабовладельческое прошлое все еще влияет на жизнь чернокожих людей, причем не только в Америке. Чтобы понять, что пережили эти люди и почему в мире не должно быть предрассудков и преференций из-за цвета кожи, почитайте подборку книг, которую составил People.com.

«Native Son», автор – Ричард Райт. Книга рассказывает про 20-летнего чернокожем парне, который живет в бедном районе Чикаго в 30-х годах. Он преступник, но автор не винит героя – он объясняет его поведение.

«Their Eyes Were Watching God», автор – Зора Нил. Это феминистский роман о чернокожей девушке, которая в 30-х годах должна была пройти через многое, чтобы стать счастливой.

«Sing, Unburied, Sing», автор – Джесмин Уорд. Это история про мать, у которой есть зависимость от метамфетамина, ее детей и мужа, которого только что выпустили из тюрьмы.

«Americanah», автор – Чимаманда Нгози Адичи. Очень крутая история про чернокожих парня и девушку. Волей судьбы она попадает в Америку, а он – в Лондон. Книга отлично показывает, каково быть «не таким» в белом обществе.

«If Beale Street Could Talk», автор – Джеймс Болдуин. Отличная история любви в Гарлеме в начале 1970-х годов.

«An American Marriage», автор – Таяри Джонс. История про молодого человека, который попадает в тюрьму и начинает бороться за свой брак. Но потом узнает, что у его жены совсем другие планы.

«I Know Why the Caged Bird Sings», автор – Майя Энджелоу. Это автобиография автора – наглядное пособие о том, как сила характера и любовь к литературе могут помочь преодолеть расизм и травму.

«The Autobiography of Malcolm X», автор – Алекс Хейли и Малкольм Икс. Это автобиографическая книга афроамериканского исламского духовного лидера, революционера и борца за гражданские права Малкольма Икса, которую помог написать ему журналист Алекс Хейли.

«White Fragility», автор – Робин Дианджело. Научная книга, где объясняется, как правильно говорить о расизме, чтобы никого не обидеть и помочь добиться справедливости.

«Chokehold: Policing Black Men», автор – Пол Батлер. Книга о том, как презрительно государственная система США относится к афроамериканцам.

«The Fire Next Time», автор – Джеймс Болдуин. Научно-популярная книга, в которой опубликованы два эссе: «Письмо моему племяннику к 100-летию эмансипации» и «Вниз по перекрестному письму из области моего разума». Она также написана как просьба ко всем людям продолжать борьбу за права чернокожих людей.

«How to Kill a City», автор – Питер Московиц. Книга, которая помогает понять взаимосвязь между экономическими возможностями и расовой справедливостью в Америке.

«The History of White People», автор – Нейл Ирвин Пэйнтер. Книга была написана в 2010-м году, в ней автор исследует идею белизны, начиная с древней Греции и вплоть до начала научного расизма в ранней современной Европе до Америки.

«Conversations in Black», автор – Эд Гордон. Книга написана журналистом. В ней опубликованы его диалоги с известными чернокожими людьми – политик Стейси Абрамс, певец и актер Гарри Белафонте, политик Максин Уотерс и другими – о величии их нации.

«Woke», авторы – Лилиан Браун, Элизабет Асеведо и Оливия Гатвуд. Это сборник стихов, написанный женщинами-поэтами с целью вдохновить активистов продолжать бороться против расизма.

«An African American and Latinx History of the United States», автор – Пол Ортис. Работа ученого о том, какими на самом деле были самые громкие революции Америки и какова роль чернокожих людей в них.

Фото обложки: Global Look Press