«Белшина» добыла первую победу в чемпионате, обыграв «Энергетик-БГУ»

Источник материала: Tut.by

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14 июня завершается 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу . «Белшина» в Молодечно добыла наконец первую победу в чемпионате, обыграв «Энергетик-БГУ». Единственный гол забил Леонид Ковель. Клуб из Бобруйска впервые за три с половиной года празднует викторию в высшей лиге.

Вчера брестское «Динамо» обыграло «Торпедо-БелАЗ» , доигрывая матч вдесятером, а вратарь брестчан отразил пенальти, виновником которого сам и стал. Минское «Динамо» было сильнее «Славии» , Евгений Шикавка забил шикарный гол.

Ситуация в первенстве становится похожей на предыдущие годы. Фавориты набирают ход, неожиданные обитатели верха турнирной таблицы постепенно сдают позиции, хотя списывать со счетов их пока нельзя. В этом туре нас ждет суперматч, после которого может поменяться лидер.

14 июня в «Борисов-Арене» лидирующий БАТЭ примет «Шахтер». Эти команды разделяют всего два очка. Оба клуба набрали приличный ход, особенно впечатляют «горняки», которые не знают поражений, а вратарь Александр Гутор проводит блестящую «сухую» серию.

Мощно выглядит и БАТЭ, но в прошлом туре они умудрились в Витебске упустить победу на последних минутах, ведя в счете 2:0! Ошибки вратаря и защитников «желто-синих» позволили «Витебску» спасти матч и доказать всем, что дома они непобедимы.

«Шахтер» же в Солигорске обыграл открытие этого сезона «Энергетик-БГУ». «Горняки» сумели надежно прикрыть Джасурбека Яхшибоева, а фантастический Виталий Лисакович забил победный гол.

В воскресенье в Борисове нас ждет яркое сражение, которое нельзя пропустить.



Опыт Стасевича и банды или задор и молодость Лисаковича? Обойдет ли «Шахтер» БАТЭ в турнирной таблице? Не пропустите сражение на «Борисов-Арене» 14 июня в 20.00!

Опрос Кто победит 14 июня в Борисове? БАТЭ 40% "Шахтер" 34% Будет ничья 26% С этого устройства голос уже учтен 2 837 ответов

14 июня тур завершится тремя играми, среди которых хит в Борисове:

«Энергетик-БГУ» — «Белшина» — 0:1

Молодечно. 14 июня. Городской стадион.

Судьи: Д. Доля, О. Маслянко, С. Теслюк.

«Энергетик-БГУ»: Лесько — Гирс (Мусаханян, 60), Свирепа, Шкурдюк, Мирошников (Совпель, 46), Мавату — Умаров (Атеменг, 46), Носко (к), Тве — Яхшибоев, Юдчиц.

«Белшина»: Харитонович — Нечаев, Ясюкевич, Грек, Соланович — Маляров (Бежонов, 83), Башилов, Рекиш (Нивалдо, 68), Глебко (Кучинский, 89), Салимов — Ковель (к).

Гол: 0:1 — Ковель (47).

Предупреждения: Шкурдюк (15), Соланович (50), Яхшибоев (58), Рекиш (58), Тве (77), Башилов (87).

Упорную борьбу увидели зрители в Молодечно. «Белшина», у которой дела идут совсем плохо, дала бой энергичным «студентам» и не без везения, сумела добыть свою первую победу в этом году.

Единственный гол на 47-й минуте забил легендарный Леонид Ковель. За 20 минут до конца матча травму получил Айк Мусаханян и хозяева доигрывали матч вдесятером. Мусаханяна унесли с поля на носилках, а затем его увезла скорая.

«Белшина» прервала серию без побед в «вышке», которая затянулась на три с половиной года! Но клуб из Бобруйска продолжает замыкать турнирную таблицу.

«Энергетик-БГУ» упустил шанс приблизиться к лидерам. Команда продолжает находиться на пятой строчке в турнирной таблице.

«Рух» — ФК «Витебск» — 0:0

Матч начался.

БАТЭ — «Шахтер», 20.00.





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Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 12 26 «Шахтер» 12 24 «Динамо» (Брест) 13 22 «Торпедо-БелАЗ» 13 22 «Энергетик-БГУ» 13 22 «Неман» 12 20 «Динамо» (Минск) 13 19 «Ислочь» 13 19 ФК «Слуцк» 13 18 «Рух» 12 15 «Славия» 13 15 ФК «Витебск» 12 15 ФК «Городея» 13 15 ФК «Минск» 11 13 ФК «Смолевичи» 11 7 «Белшина» 13 6

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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