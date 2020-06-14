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«Белшина» добыла первую победу в чемпионате, обыграв «Энергетик-БГУ»
Источник материала: Tut.by
14 июня завершается 13-й тур
Вчера
Ситуация в первенстве становится похожей на предыдущие годы. Фавориты набирают ход, неожиданные обитатели верха турнирной таблицы постепенно сдают позиции, хотя списывать со счетов их пока нельзя. В этом туре нас ждет суперматч, после которого может поменяться лидер.
14 июня в «Борисов-Арене» лидирующий БАТЭ примет «Шахтер». Эти команды разделяют всего два очка. Оба клуба набрали приличный ход, особенно впечатляют «горняки», которые не знают поражений, а вратарь Александр Гутор проводит блестящую «сухую» серию.
Мощно выглядит и БАТЭ, но в прошлом туре они умудрились в Витебске упустить победу на последних минутах, ведя в счете 2:0! Ошибки вратаря и защитников «желто-синих» позволили «Витебску» спасти матч и доказать всем, что дома они непобедимы.
«Шахтер» же в Солигорске обыграл открытие этого сезона «Энергетик-БГУ». «Горняки» сумели надежно прикрыть Джасурбека Яхшибоева, а фантастический Виталий Лисакович забил победный гол.
В воскресенье в Борисове нас ждет яркое сражение, которое нельзя пропустить.
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14 июня тур завершится тремя играми, среди которых хит в Борисове:
«Энергетик-БГУ» — «Белшина» — 0:1
Молодечно. 14 июня. Городской стадион.
Судьи: Д. Доля, О. Маслянко, С. Теслюк.
«Энергетик-БГУ»: Лесько — Гирс (Мусаханян, 60), Свирепа, Шкурдюк, Мирошников (Совпель, 46), Мавату — Умаров (Атеменг, 46), Носко (к), Тве — Яхшибоев, Юдчиц.
«Белшина»: Харитонович — Нечаев, Ясюкевич, Грек, Соланович — Маляров (Бежонов, 83), Башилов, Рекиш (Нивалдо, 68), Глебко (Кучинский, 89), Салимов — Ковель (к).
Гол: 0:1 — Ковель (47).
Предупреждения: Шкурдюк (15), Соланович (50), Яхшибоев (58), Рекиш (58), Тве (77), Башилов (87).
Упорную борьбу увидели зрители в Молодечно. «Белшина», у которой дела идут совсем плохо, дала бой энергичным «студентам» и не без везения, сумела добыть свою первую победу в этом году.
Единственный гол на 47-й минуте забил легендарный Леонид Ковель. За 20 минут до конца матча травму получил Айк Мусаханян и хозяева доигрывали матч вдесятером. Мусаханяна унесли с поля на носилках, а затем его увезла скорая.
«Белшина» прервала серию без побед в «вышке», которая затянулась на три с половиной года! Но клуб из Бобруйска продолжает замыкать турнирную таблицу.
«Энергетик-БГУ» упустил шанс приблизиться к лидерам. Команда продолжает находиться на пятой строчке в турнирной таблице.
«Рух» — ФК «Витебск» — 0:0
Матч начался.
БАТЭ — «Шахтер», 20.00.
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14 июня завершается 13 тур чемпионата Беларуси по футболу.
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