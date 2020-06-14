ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусы объявили новую войну опасному борщевику

14.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовал новый сезон борьбы с борщевиком. За последние годы только в Минске количество земли, занятой опасным растением, сократилось практически в шесть раз. Но ядовитые «зонтики» все равно выживают и наносят вред экосистеме, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Защитный костюм, перчатки, респиратор. Несмотря на жару, работают в полной экипировке. С борщевиком здесь борются «химическим оружием» – гербицидами. В каждом опрыскивателе по 15 литров. Битва не из легких: одно растение дает десятки тысяч семян. Они могут годами храниться в земле, 99% всходят. «Определенный период с ним никто не боролся. Он распространяется очень активно. Вышел из-под контроля буквально на моих глазах, я видел, где было чисто сначала, потом появился борщевик. За год – полтора появляются новые плантации», – сказал председатель Тюрлевского сельского исполнительного комитета Владимир Кушнерович.

Село Лешно утопало в опасных «зонтиках». Сейчас они в основном только на окраине. Борщевик завезли сюда в середине прошлого века, как и во всю Беларусь. Пришелец с Кавказа должен был стать дешевым и питательным кормом, а в итоге превратился в зеленого агрессора.

Борщевик Сосновского вытесняет луговые травы. Коровам тоже на лугу таком нельзя находиться, молоко будет горчить. Был эксперимент, а сейчас с последствиями боремся», – сказал глава фермерского хозяйства Александр Левицкий.

Сорняк уничтожают всей деревней. Иначе с запущенных подворий он снова расползется по округе. Недобросовестных владельцев могут и наказать – штраф до 220 долларов. «Здесь было очень страшно. Было вообще не пройти. Были заросли, джунглями мы называли. Сейчас его травят. Боремся, выкапываем, где-то какими-то средствами химии», – рассказала местная жительница Алла Лиховец.

Сейчас в Беларуси борщевиком поражено свыше четырех с половиной тысяч гектаров. Больше всего страдает север страны. В Минске за последние годы площади распространения сократились в шесть раз. «Далее эти земли будут включаться в хозяйственный оборот. Экспансию борщевика должны все-таки остановить в Беларуси и сократить площади его распространения», – сообщил начальник управления министерства природы Беларуси Николай Свидинский.

Борщевик Сосновского – ядовитый. Все его части содержат фуранокумарины – вещества, которые резко повышают чувствительность к ультрафиолету, что приводит к ожогам. «Ожоги от борщевика – самые сложные. У деток бывают тяжелые. Ожог может проявиться не сразу, а спустя сутки. Человек даже может не почувствовать, что был контакт с растением. Потом появляется жжение, пузыри. Пузыри могут затронуть и здоровые участки кожи», – рассказала заведующая отделением Минского областного кожно-венерологического диспансера Жанна Жданович.

Пока в столичные клиники такие пациенты не обращались, но активный отдых на природе только начался. А борщевик тем временем вот-вот зацветет, и надо поторопиться с обработкой. Иначе он снова успеет сбросить семена. Борщевик Сосновского занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный сорняк.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Битва не из легких: одно растение, вызывающее сильнейшие ожоги, дает десятки тысяч семян. Они могут годами храниться в земле, 99% всходят.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Калифорнии расследуют смерть раненого полицейским латиноамериканца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика