Белорусы объявили новую войну опасному борщевику

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовал новый сезон борьбы с борщевиком . За последние годы только в Минске количество земли, занятой опасным растением, сократилось практически в шесть раз. Но ядовитые «зонтики» все равно выживают и наносят вред экосистеме, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Защитный костюм, перчатки, респиратор. Несмотря на жару, работают в полной экипировке. С борщевиком здесь борются «химическим оружием» – гербицидами. В каждом опрыскивателе по 15 литров. Битва не из легких: одно растение дает десятки тысяч семян. Они могут годами храниться в земле, 99% всходят. «Определенный период с ним никто не боролся. Он распространяется очень активно. Вышел из-под контроля буквально на моих глазах, я видел, где было чисто сначала, потом появился борщевик. За год – полтора появляются новые плантации», – сказал председатель Тюрлевского сельского исполнительного комитета Владимир Кушнерович.

Село Лешно утопало в опасных «зонтиках». Сейчас они в основном только на окраине. Борщевик завезли сюда в середине прошлого века, как и во всю Беларусь. Пришелец с Кавказа должен был стать дешевым и питательным кормом, а в итоге превратился в зеленого агрессора.

Борщевик Сосновского вытесняет луговые травы. Коровам тоже на лугу таком нельзя находиться, молоко будет горчить. Был эксперимент, а сейчас с последствиями боремся», – сказал глава фермерского хозяйства Александр Левицкий.

Сорняк уничтожают всей деревней. Иначе с запущенных подворий он снова расползется по округе. Недобросовестных владельцев могут и наказать – штраф до 220 долларов. «Здесь было очень страшно. Было вообще не пройти. Были заросли, джунглями мы называли. Сейчас его травят. Боремся, выкапываем, где-то какими-то средствами химии», – рассказала местная жительница Алла Лиховец.

Сейчас в Беларуси борщевиком поражено свыше четырех с половиной тысяч гектаров. Больше всего страдает север страны. В Минске за последние годы площади распространения сократились в шесть раз. «Далее эти земли будут включаться в хозяйственный оборот. Экспансию борщевика должны все-таки остановить в Беларуси и сократить площади его распространения», – сообщил начальник управления министерства природы Беларуси Николай Свидинский.

Борщевик Сосновского – ядовитый. Все его части содержат фуранокумарины – вещества, которые резко повышают чувствительность к ультрафиолету, что приводит к ожогам. «Ожоги от борщевика – самые сложные. У деток бывают тяжелые. Ожог может проявиться не сразу, а спустя сутки. Человек даже может не почувствовать, что был контакт с растением. Потом появляется жжение, пузыри. Пузыри могут затронуть и здоровые участки кожи», – рассказала заведующая отделением Минского областного кожно-венерологического диспансера Жанна Жданович.

Пока в столичные клиники такие пациенты не обращались, но активный отдых на природе только начался. А борщевик тем временем вот-вот зацветет, и надо поторопиться с обработкой. Иначе он снова успеет сбросить семена. Борщевик Сосновского занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный сорняк.