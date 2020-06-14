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Белорусы объявили новую войну опасному борщевику
14.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовал новый сезон
Защитный костюм, перчатки, респиратор. Несмотря на жару, работают в полной экипировке. С борщевиком здесь борются «химическим оружием» – гербицидами. В каждом опрыскивателе по 15 литров. Битва не из легких: одно растение дает десятки тысяч семян. Они могут годами храниться в земле, 99% всходят. «Определенный период с ним никто не боролся. Он распространяется очень активно. Вышел из-под контроля буквально на моих глазах, я видел, где было чисто сначала, потом появился борщевик. За год – полтора появляются новые плантации», – сказал председатель Тюрлевского сельского исполнительного комитета Владимир Кушнерович.
Село Лешно утопало в опасных «зонтиках». Сейчас они в основном только на окраине. Борщевик завезли сюда в середине прошлого века, как и во всю Беларусь. Пришелец с Кавказа должен был стать дешевым и питательным кормом, а в итоге превратился в зеленого агрессора.
Борщевик Сосновского вытесняет луговые травы. Коровам тоже на лугу таком нельзя находиться, молоко будет горчить. Был эксперимент, а сейчас с последствиями боремся», – сказал глава фермерского хозяйства Александр Левицкий.
Сорняк уничтожают всей деревней. Иначе с запущенных подворий он снова расползется по округе. Недобросовестных владельцев могут и наказать – штраф до 220 долларов. «Здесь было очень страшно. Было вообще не пройти. Были заросли, джунглями мы называли. Сейчас его травят. Боремся, выкапываем, где-то какими-то средствами химии», – рассказала местная жительница Алла Лиховец.
Сейчас в Беларуси борщевиком поражено свыше четырех с половиной тысяч гектаров. Больше всего страдает север страны. В Минске за последние годы площади распространения сократились в шесть раз. «Далее эти земли будут включаться в хозяйственный оборот. Экспансию борщевика должны все-таки остановить в Беларуси и сократить площади его распространения», – сообщил начальник управления министерства природы Беларуси Николай Свидинский.
Борщевик Сосновского – ядовитый. Все его части содержат фуранокумарины – вещества, которые резко повышают чувствительность к ультрафиолету, что приводит к ожогам. «Ожоги от борщевика – самые сложные. У деток бывают тяжелые. Ожог может проявиться не сразу, а спустя сутки. Человек даже может не почувствовать, что был контакт с растением. Потом появляется жжение, пузыри. Пузыри могут затронуть и здоровые участки кожи», – рассказала заведующая отделением Минского областного кожно-венерологического диспансера Жанна Жданович.
Пока в столичные клиники такие пациенты не обращались, но активный отдых на природе только начался. А борщевик тем временем вот-вот зацветет, и надо поторопиться с обработкой. Иначе он снова успеет сбросить семена. Борщевик Сосновского занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный сорняк.
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Битва не из легких: одно растение, вызывающее сильнейшие ожоги, дает десятки тысяч семян. Они могут годами храниться в земле, 99% всходят.
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