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В Калифорнии расследуют смерть раненого полицейским латиноамериканца

14.06.2020 18:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Калифорнии расследуют смерть раненого полицейским латиноамериканца

В американском штате Калифорния расследуется смерть латиноамериканца, раненного полицейским в городе Сан-Бернардино во время задержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение департамента полиции города. 

Инцидент произошел в субботу вечером. В департамент полиции поступило сообщение о стрельбе. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили подозреваемого, все еще державшего в руке предмет, похожий на черный пистолет. Вскоре началась перестрелка, в результате которой подозреваемый был ранен. После случившегося его доставили в госпиталь, где он скончался. 

Это уже второй за двое суток случай в США, когда задержание правонарушителя закончилось его смертью. Так, в пятницу вечеров в городе Атланта, штат Джорджия, полицейские застрелили сопротивлявшегося задержанию афроамериканца. После этого в городе вспыхнули беспорядки. 

С конца мая США проходят массовые акции протеста против расизма и полицейского произвола, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после применения полицейским в городе Миннеаполис (штат Миннесота) удушающего приема.

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В американском штате Калифорния расследуется смерть латиноамериканца, раненного полицейским в городе Сан-Бернардино во время задержания. Об этом сообщает ТАСС...
 
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