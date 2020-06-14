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Хацкевич о расставании с Ротором: «У меня нет такой информации»

14.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский тренер Александр Хацкевич прокомментировал слухи о том, что в ближайшее время покинет пост главного тренера волгоградского Ротора:



«У меня нет такой информации, о которой идет речь, я без понятия. Я нахожусь в Волгограде, 19 июня команда должна собраться, чтобы начать подготовку к новому сезону.

Мы планировали встречу с генеральным директором, чтобы обсудить наши дальнейшие планы».

Напомним, Хацкевич возглавил Ротор в декабре прошлого года. При нем волгоградцы занимали первое место в ФНЛ на момент досрочного завершения сезона, вследствие чего добились выхода в Премьер-лигу.
 
 
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Белорусский тренер Александр Хацкевич прокомментировал слухи о том, что в ближайшее время покинет пост главного тренера волгоградского Ротора:
 
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