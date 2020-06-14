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Иван Кульбаков пройдет просмотр в хоккейном клубе КХЛ «Сочи»
Источник материала: ОНТ
Белорусский голкипер Иван Кульбаков пройдет просмотр в хоккейном клубе КХЛ «Сочи», который возглавляет Александр Андриевский.
В минувшем сезоне игрок выступал в Высшей хоккейной лиге в команде «Нефтяник» из Альметьевска. В 23 матчах регулярного чемпионата он одержал 15 побед, а также сыграл 5 встреч в плей-офф, в которых его клуб победил дважды. Ранее Иван Кульбаков три сезона провел в минорных лигах Северной Америки.
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Белорусский голкипер Иван Кульбаков пройдет просмотр в хоккейном клубе КХЛ «Сочи», который возглавляет Александр Андриевский. В минувшем сезоне игрок выступал в...
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