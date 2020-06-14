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Один взял крест и пошёл на сожжение впереди всех, второй сгорел вместе с детьми. Как погибла деревня Росица
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
16 февраля 1943 года. Верхнедвинский район Витебской области, деревня Росица.
Ранним утром набатом о беде прогремел колокол. По дорогам, идущим в деревню, стекались тысячи людей разных вероисповеданий. Их гнали в костел. Зачем? Никто не догадывался. И кто-то в толпе прошептал: «Настал судный день».
В костеле фашисты оглашали приговор – это у них называлось «сортировкой». Команда «налево» означала смерть, она прозвучала для детей и стариков. «Направо» – дарована жизнь, плата за такой «подарок» – пожизненное рабство на благо великого Рейха. Третьего не дано.
Отец Вячеслав Пялинок, ответственный за культ Блаженных Юрия и Антония (костел Святой Троицы в д. Росица Верхнедвинского района):
Акции сожжения людей фашисты дали феерическое название «зимнее волшебство». Костел был камерой, где смертники ожидали исполнения приговора. Детей жгли в школе, остальных – в конюшне. Несколько суток молились и исповедали заложников священники Антоний Лещевич и Юрий Кашира. Это было последнее отпущение грехов жертв «зимнего волшебства».
Отец Вячеслав Пялинок:
Первым добровольно выбрал путь своих прихожан отец Антоний. Священника сожгли вместе с детьми в Росицкой школе.
Вслед за духовным братом мученическую смерть принял и священник Юрий Кашира.
Отец Вячеслав Пялинок:
У Друі, за Дзвіной, 40 кіламетраў да станцыі людзі выбеглі з дому, бо гэта было такое вялізнае зарэва, што нават попел далятаў туды і пакрываў снег. Чорны попел Росіцы. На наступны дзень, калі яны вышлі з дому, не было снегу. Усё растапілася. Была чорная зямля ў лютым.
Айцец Юрый перажыў гэту ноч як Езус у садзе аліўным. Ягоныя апошнія словы былі, што там, дзе гінуць мае браты, там павінен быць я. Ён апрануўся ў белую вопратку чыстую, узяў крыж і пайшоў першы. За крыжам пайшлі людзі спяваючы.
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Один взял крест и пошёл на сожжение впереди всех, второй сгорел вместе с детьми. Как погибла деревня Росица
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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