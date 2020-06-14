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«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?

14.06.2020 20:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самый центр Островца – сердце белорусской атомной энергетики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?

Яна Шипко, корреспондент:
Выглядит, конечно, немного парадоксально. Картинка как-то не вяжется. Но еще до недавнего времени Островец и был поселком, которому в рекордные сроки удалось вырасти до современного города.

«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?


Здесь, на месте бывшего аэродрома, буквально с чистого листа вырос один из новых микрорайонов. И так выглядят современные жилые кварталы Островца, где все предусмотрено для комфортной жизни жильцов: новенькая школа, повсюду детские игровые площадки и вот такая уютная застройка.

«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?

Екатерина сама родом из Островецкого района. Уехала учиться в медицинский, а вернувшись, родных мест не узнала.

«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?

Екатерина Ануфриева, врач-невролог Островецкой центральной районной клинической больницы:
Вау был эффект. Поэтому сейчас, когда я хожу, у меня нет впечатления, что я хожу по тому городу, который знала когда-то в детстве девочкой, когда я сюда приезжала. Поэтому да, чувствуется, что это новый, другой город.

«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?

В Островец Екатерина приехала вместе с мужем по распределению. Оба медики, работают в новой больнице. Три первых корпуса открылись только в начале года.

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«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?

Старой больницы, конечно, не хватало на стремительно растущий город. Сейчас сюда едут даже из других областей. Самое современное диагностическое оборудование, да и кадры профессиональные – работать сюда приехали 140 молодых специалистов.

Екатерина Ануфриева:
Вы сами видите, у нас прекрасная природа, новая больница. Поэтому все условия созданы. Жить здесь интересно, работать комфортно. Очень большая нагрузка – и это здорово!

«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?

Древний Островец в статусе города только с 2012 года. Импульс для развития небольшому райцентру дала АЭС.

Сейчас тут уже 11 тысяч жителей. В перспективе будет вдвое больше.

Этот дом вот-вот сдадут. Жилье, кстати, арендное.

«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?

Комфортная невысокая застройка, тут же рядом детский садик, непременно детские площадки, велодорожки и зеленые газоны.

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«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?

Сергей Самойлович, хирург Островецкой центральной районной клинической больницы:
Первым делом, когда приехали, очень удивила инфраструктура. Дома здесь растут как грибы. Детей тут в дальнейшем очень классно растить – кругом лес, детские площадки. Приятно посмотреть – все новое, все для людей.

«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?

Всего за 8 лет успели построить 200 тысяч квадратных метров жилья. На очереди – район усадебного типа. Жилые микрорайоны, больница, кафе, гостиница, детские садики, школы строились все и сразу.

«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?

Геннадий Бычко, заместитель председателя Островецкого райисполкома:
Много социальных учреждений, построенных абсолютно с нуля. Если брать образование, это гимназия, 3-я школа, три садика, центр творчества детей и молодежи, физкультурно-оздоровительный комплекс. Был сдан также спортивно-оздоровительный комплекс «Импульс». Полгодом ранее там построен шикарный стадион с искусственным покрытием.

Для подрядчиков случай уникальный, когда весь генплан города – практически с нуля.

«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?

Сергей Шарейко, первый заместитель генерального директора предприятия «Гроднопромстрой»:
За этот период освоено свыше 700 миллионов белорусских рублей. Построено совершенно новых три микрорайона. Это жилые дома с полной инфраструктурой, новые сети, автомобильные дороги. Просто глаз радуется.

Люди в материале: Яна Шипко, Екатерина Ануфриева, Сергей Самойлович, Геннадий Бычко, Сергей Шарейко

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Самый центр Островца – сердце белорусской атомной энергетики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Яна Шипко, корреспондент:Выглядит, конечно,...
 
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