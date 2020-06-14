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«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самый центр Островца – сердце белорусской атомной энергетики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Екатерина сама родом из Островецкого района. Уехала учиться в медицинский, а вернувшись, родных мест не узнала.
Екатерина Ануфриева, врач-невролог Островецкой центральной районной клинической больницы:
В Островец Екатерина приехала вместе с мужем по распределению. Оба медики, работают в новой больнице. Три первых корпуса открылись только в начале года.
Старой больницы, конечно, не хватало на стремительно растущий город. Сейчас сюда едут даже из других областей. Самое современное диагностическое оборудование, да и кадры профессиональные – работать сюда приехали 140 молодых специалистов.
Екатерина Ануфриева:
Древний Островец в статусе города только с 2012 года. Импульс для развития небольшому райцентру дала АЭС.
Этот дом вот-вот сдадут. Жилье, кстати, арендное.
Комфортная невысокая застройка, тут же рядом детский садик, непременно детские площадки, велодорожки и зеленые газоны.
Сергей Самойлович, хирург Островецкой центральной районной клинической больницы:
Всего за 8 лет успели построить 200 тысяч квадратных метров жилья. На очереди – район усадебного типа. Жилые микрорайоны, больница, кафе, гостиница, детские садики, школы строились все и сразу.
Геннадий Бычко, заместитель председателя Островецкого райисполкома:
Для подрядчиков случай уникальный, когда весь генплан города – практически с нуля.
Сергей Шарейко, первый заместитель генерального директора предприятия «Гроднопромстрой»:
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Новости Беларуси. Самый центр Островца – сердце белорусской атомной энергетики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Яна Шипко, корреспондент:Выглядит, конечно,...
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