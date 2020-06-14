Владимир Кухарев: руководитель местного органа власти будет сам определять работы, которые являются важными

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неделю назад, когда Президент Беларуси назначал нового министра ЖКХ, отметил, что важен хозяйский подход – на всех уровнях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Актуальный разговор о ЖКХ страны. Как прошла рабочая поездка Президента в Полоцк









В Полоцке глава государства повторил: нужно местным руководителям дать почувствовать себя хозяевами, чтобы они сами решали, на что в первую очередь тратить деньги. На местах только за такой подход.





Александр Тарасевич, директор Столинского ЖКХ:

Расширение данных полномочий позволит по капитальному ремонту обеспечить стабильное и в полном объеме финансирование капитального ремонта, а также качество выполнения работ. В сфере текущего ремонта создаст конкурентную среду между предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий другой собственности.





Практически все коммунальные организации финансируются из местных бюджетов. А значит, власти не заинтересованы бездумно тратить деньги. Наоборот – стараются экономить, использовать рационально.





Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:

Именно руководитель местного органа власти будет сам определять те методы работы, будет определять финансирование на те участки, которые он видит на данный момент, более являются для него важными. И самое главное, что население на местах высказывает эти требования.

Читайте также:

«В ЖКХ должен прийти хозяин». Александр Лукашенко о самом молодом министре в правительстве

Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация»