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Владимир Кухарев: руководитель местного органа власти будет сам определять работы, которые являются важными
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Неделю назад, когда Президент Беларуси назначал нового министра ЖКХ, отметил, что важен хозяйский подход – на всех уровнях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Полоцке глава государства повторил: нужно местным руководителям дать почувствовать себя хозяевами, чтобы они сами решали, на что в первую очередь тратить деньги. На местах только за такой подход.
Александр Тарасевич, директор Столинского ЖКХ:
Практически все коммунальные организации финансируются из местных бюджетов. А значит, власти не заинтересованы бездумно тратить деньги. Наоборот – стараются экономить, использовать рационально.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
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Владимир Кухарев: руководитель местного органа власти будет сам определять работы, которые являются важными
Новости Беларуси. Неделю назад, когда Президент Беларуси назначал нового министра ЖКХ, отметил, что важен хозяйский подход – на всех уровнях, сообщили в программе...
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