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«Мы создаём стиль жизни». Урбанисты предрекают: скоро главным трендом станет 15-минутный город
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как создавать комфортную среду в условиях плотной застройки? Свой взгляд предлагают активисты Минской урбанистической платформы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Альтернативным проектом для нового микрорайона Солигорска урбанисты доказали: жилая застройка и креативное пространство для отдыха могут сочетаться и при этом все современные идеи реально вписать в существующие нормативы.
Илона Эльяшевич, архитектор, урбанист, представительница Минской урбанистической платформы:
Сейчас тренд такой, что мы больше не создаем конкретную архитектуру или какие-то пространства для людей, а мы создаем стиль жизни, какой-то сценарий для них, в котором им комфортно проводить свое время.
Урбанисты предрекают: скоро главным трендом станет 15-минутный город. Работа, магазины, развлечения – все доступно за 15 минут пешком, максимум на велосипеде. А значит, такие кварталы с развитой инфраструктурой и есть прообраз городов будущего.
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Новости Беларуси. Как создавать комфортную среду в условиях плотной застройки? Свой взгляд предлагают активисты Минской урбанистической платформы, сообщили в...
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