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Ещё лет 10 назад жители были довольны, когда дом посреди поля. Как в Беларуси меняются подходы в строительстве жилья?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Важно, чтобы качество жилья, инфраструктуры были на уровне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот здесь, судя по нашей следующей истории, взята новая высота – градостроительная. Новые акценты, расставленные несколько лет назад в планировании городских пространств, оказались верными. Как современные подходы градостроительной политики меняют нашу жизнь порой до неузнаваемости?
Островец – самый молодой белорусский город, само собой, растет согласно новым строительным подходам.
Инфраструктура не откладывается на потом, а продумывается и создается параллельно с жильем. Такая тенденция должна стать новой моделью застройки всех белорусских городов.
Артем Юшкевич, генеральный директор ОАО «Институт Белгоспроект»:
Очень важно, когда нормы, по которым в дальнейшем будем работать и мы, «Белгоспроект», и другие проектные предприятия, и застройщики – они будут максимально лояльны для проектировщика и давать им возможность применять проектные решения, которые они смогут аргументированно доказать. С другой стороны будут ставить в какие-то четкие рамки, которые будут определять, что уровень проектирования, уровень архитектуры, технических решений должен быть высок.
Сейчас градостроительные параметры постоянно корректируются. Повлиять на процесс может каждый. На сайте Минстройархитектуры работает обратная связь, и все обращения учитываются. Главное – поспевать за трендами современной жизни.
Алексей Ананич, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
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Ещё лет 10 назад жители были довольны, когда дом посреди поля. Как в Беларуси меняются подходы в строительстве жилья?
Новости Беларуси. Важно, чтобы качество жилья, инфраструктуры были на уровне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот здесь, судя по нашей следующей истории,...
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