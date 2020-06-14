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«У меня отец отбирал топор, говорил, что малая ещё». Карстен о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
Вадим Щеглов:
Екатерина Карстен:
Вадим Щеглов:
Екатерина Карстен:
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«У меня отец отбирал топор, говорил, что малая ещё». Карстен о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Сегодня все белорусы, вся страна и многие в мире знают уже Вас как...
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