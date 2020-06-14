Как повысить эффективность системы ЖКХ. Итоги рабочей поездки Президента в Витебскую область

Источник материала: ОНТ

В пятницу во время рабочей поездки в Витебскую область святую обитель в Полоцке посетил и Президент. В Крестовоздвиженском соборе Глава государства зажёг свечу, а также поклонился кресту и мощам Преподобной. Кстати, серебряный ковчег, в котором они хранятся, был воссоздан при поддержке Александра Лукашенко.

Но говорили в Полоцке не только о делах духовных, но и о насущных бытовых. Тема актуальная, ведь даже во время общения с Президентом одна из полочанок пожаловалась на работу коммунальщиков. Глава государства поручил тут же разобраться.

А вообще разбор полетов в ЖКХ Александр Лукашенко анонсировал еще в начале июня. Тем более есть о чём поговорить. С момента принятия 7-й Директивы «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства» прошло уже больше года.

Глава государства тогда ставил перед управленцами две основные задачи – проведение справедливой тарифной политики и повышение качества коммунальных услуг. С тарифами всё более-менее понятно. А вот жалоб и нареканий на качество, как показывают, в том числе, и многочисленные приемы граждан специалистами Администрации Президента, меньше не стало.

Эта дорога на окраине Гомеля теперь выглядит как центральная магистраль. Четыре полосы (раньше было две), турникеты, система светодиодного освещения и качественное дорожное полотно. После реконструкции улица Федюнинского, по сути, стала визитной карточкой города. Отремонтировано 2,5 километра проезжей части. Проект обошелся бюджету в 2 миллиона рублей.

Сергей Былинский, первый заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ: «Привели улицу, скажем так, в нормальное состояние, и теперь не стыдно будет встречать гостей из гомельского аэропорта приезжающих, прибывающих».

Заботы житейские, дела коммунальные, но это про быт каждого из нас. Оттого внимание к самой народной отрасли едва ли требует дополнительных пояснений. О том, что совещанию по ЖКХ быть, Президент дал знать, назначая новое правительство.

Для обстоятельного разговора Полоцк был выбран неспроста. Во-первых, его историческое значение – древняя столица, в которой белорусы испокон веков решали важные вопросы. Во-вторых, на примере современного города можно оценить коммунальные подходы в миниатюре. Базовый принцип – он ведь универсален.

И вот любопытный штрих. Это аккаунт нового мэра Полоцка. Немало публикаций посвящено тематике ЖКХ. Игорь Маркович рассказывает и о реконструкции моста и сам же постит фото дороги, репутацию которой, обещает, уже скоро исправят. Но так бывает не всегда и не везде.

Качество капитального ремонта, ненадлежащее содержание подъездов и дворов, ну и, конечно, их благоустройство. Вот главные бытовые проблемы, из-за которых в адрес коммунальщиков летит критика и долетает порой очень высоко. В прошлом году в Администрацию Президента поступило более 26 тысяч обращений: так вот каждая пятая жалоба касается именно работы ЖКХ.

Проблемы этой борисовской девятиэтажки начинаются ещё на подступах к подъезду. Разбитый тротуар – ни проехать, ни пройти.

В доме на улице Нормадия-Неман Людмила Аркадьевна живёт уже 33 года. Капитального ремонта тут не было. И в планах, говорит, пока не значится.

Управленцам Президент напомнит: ответ коммунальщики держат перед потребителем. Именно оценка обычных людей – главный критерий эффективности работы всей системы ЖКХ. И пока в адрес отрасли не стихает критика, успокаиваться рано. Вопрос ведь не только бытовой.

И добавляет – никакого формализма в работе с обращениями граждан! Наболевшие вопросы не должны переходить в хроническую стадию – решать их нужно быстро, на местах. Посыл услышан.

Андрей Хмель, министр ЖКХ Беларуси: «Важно сегодня дойти до каждого человека, не дожидаясь этого обращения, знать их проблемы, помочь их решить».

Болевые точки у отрасли, конечно, остались, но на счету – немало достижений. За три года, которые прошли с фундаментального семинара по развитию ЖКХ, коммунальный прогресс очевиден. Благодаря Директиве №7 тарифная политика стала прозрачней. Себестоимость услуг снизилась на 6%. А единые диспетчерские с номером 115 теперь доступны во всех районах страны.

У жителей Климовки (а это почти 900 человек) сегодня большой праздник. В их деревню, наконец, пришла чистая питьевая вода. Её качество уже оценили не только в частном секторе, но и в местных двухэтажках.

Долгие годы вода в деревне не соответствовала санитарным нормам. Содержание железа превышало допустимые показатели в четыре раза.

Проблему решили с помощью современной станции обезжелезивания. Она полностью автоматизирована и рассчитана на непрерывную работу. При этом довольно небольшая – размером с гараж, но этих мощностей достаточно, чтобы очищать порядка десяти кубометров воды в час.

Сегодня качественной питьевой водой обеспечены 93% белорусов. Только в прошлом году в стране построили почти три сотни станций обезжелезивания. Примерно столько же в планах на 2020-й.

В арсенале белорусских коммунальщиков – солидный парк современной спецтехники.

Свои разработки помогают и в продвижении «зелёной экономики». Будь то сбор и переработка бытового мусора либо рациональное использование лесных ресурсов. С подачи Президента в Беларуси развивают производство биотоплива. Пеллетные заводы уже запущены в четырёх регионах. По программе таких предприятий будет шесть.

Пеллеты получают из низкосортной древесины. То есть в ход идут и опилки, и стружка, и кора. Никаких отходов – только выгода.

Завод под Борисовом работает круглосуточно. Мощности позволяют производить до 30 тысяч тонн топливных гранул в год. В приоритете – европейский рынок. С выходом на него помогает единый отраслевой экспортер «Беллесэкспорт».

Виктор Амельянович, директор Борисовского лесхоза: «Мы производим продукцию, они находят потребителя. Конечно же, как сказал Глава государства, это делается для того, чтобы сформировать одну единую цену, не конкурировать между собой предприятиями и держать на уровне цену, чтоб можно было с более высокой ценой выйти на рынки и реализовать нашу продукцию».

Первые партии – а работает завод с конца мая – уже отправлены в Литву. Пеллеты используют и белорусские котельные. Например, в Белыничах. На местный вид топлива частичный переход начали ещё десять лет назад.

Высокого КПД ждут и от коммунальной сферы. Задачи поставлены – работа в интересах людей.

Регионы получают большую самостоятельность, а организации, которым не хватает коммунальной техники, могут рассчитывать на финансовую поддержку на её приобретение. Главное – использовать инструменты эффективно.

Портрет ЖКХ меняется, но уход от негативных штрихов – дело не одного года. И если работать на имидж, то стоит ориентироваться на один из национальных брендов. Речь о белорусской чистоте и любви к порядку. И если они будут в жировках, подъездах и во дворах, то и в репутации станут чертой определяющей.

Фото: БЕЛТА

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