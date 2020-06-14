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В Минске на Кольцова открытым пламенем горела квартира на первом этаже дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске на улице Кольцова открытым пламенем горела квартира. Очевидцы сообщали, что слышали взрыв.
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В 20:47 пожар был ликвидирован. Пока дополнений по пострадавшим нет.
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Новости Беларуси. В Минске на улице Кольцова открытым пламенем горела квартира. Очевидцы сообщали, что слышали взрыв. По информации МЧС, вечером 14 июня...
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