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В Минске на Кольцова открытым пламенем горела квартира на первом этаже дома

14.06.2020 21:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске на улице Кольцова открытым пламенем горела квартира. Очевидцы сообщали, что слышали взрыв.   

По информации МЧС,     

вечером 14 июня горела квартира на первом этаже жилого дома. Предварительно, травмы получили три человека.      

В 20:47 пожар был ликвидирован. Пока дополнений по пострадавшим нет.     

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске на улице Кольцова открытым пламенем горела квартира. Очевидцы сообщали, что слышали взрыв.    По информации МЧС,      вечером 14 июня...
 
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