Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на востоке Турции

Источник материала: ОНТ

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано днем 14 июня в восточных районах Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 56 км к северу от города Бинёль, в котором проживают порядка 81 тыс. человек. При этом очаг землетрясение залегал на глубине 5 км.

Согласно предварительным данным, приводимым агентством Anadolu, жертвой стихии стал по меньшей мере один человек – сотрудник сил безопасности, попавший под завалы. Также сообщается о трех пострадавших правоохранителях.

Также, согласно данным местных властей, еще семь человек были извлечены из-под образовавшихся после землетрясения завалов, информации об их состоянии пока не поступало.

Фото: pixabay

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