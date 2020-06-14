«Чистый гол». Тренер «Шахтера» - о спорном взятии ворот БАТЭ

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился впечатлением от матча с БАТЭ, который закончился со счетом 2:2 . Наставник ответил на вопрос про везение, прокомментировал второй гол в ворота БАТЭ , который вызвал много споров и отметил физическую форму команды. Его слова приводит клубная пресс-служба .

— Хорошая игра. Понятно, что мы играли с многолетним чемпионом Беларуси, готовились к игре серьезно, изучали соперника. В принципе, что хотели, то и поимели — особенно в первом тайме: и мяч забили, забивай еще, те моменты, которые имели, возможно итог был бы другой.



Фото: ФК «Шахтер»

Во втором тайме надо отдать должное БАТЭ: заиграли веселее, начали исполнять достаточно много кроссов с фланга, чем и воспользовались, в принципе. Для нас самое важное, что мы не остановились, играли до конца и забили ответный мяч и сыграли вничью.

Мы не проиграли этот бой — все сражения еще впереди. Еще 17 туров впереди — надеюсь, нас ждут впереди увлекательные игры. Будем сражаться до конца.

— Вы не считаете, что вашей команде сегодня повезло?

— Нет. А вы не считаете, что БАТЭ повезло?

— Как-то на пресс-конференции говорили, что ваша команда никому не уступила в физической готовности. Сегодня как вы оцените?

— И сегодня, считаю, что мы не уступили. Назовите мне момент, где мы физически уступили команде БАТЭ.

— Скажите, как вам игра Лисаковича сегодня? Не так ярко выглядел как обычно.

— Все нормально — он сражался. Были моменты, но не сложилось — не забил. Ничего страшного, забьет в следующей игре. Это футбол. Мы на него рассчитываем. Ждем от него забитых мячей.

— Второй гол вызвал очень много споров. Как вы можете прокомментировать?

— Чистый гол. Как его надо прокомментировать?

— Соперник очень много оспаривал.

— Это право соперника. Я никогда не оспариваю, с судьями не спорю, судьям ничего не рассказываю. Это бесполезно. Если судья дал свисток, то он его уже не отменит. Если не дал — значит уже не дал.

— В качестве тренера вы уже посетили два самых крупных стадиона в Беларуси. На каком вам понравилось больше?

— «Динамо» — это стадион-легенда, еще с советских времен. Плюс, его модернизировали. В Борисове новейший, ультрасовременный стадион. Я думаю, надо отдать должное человеку, которого к сожалению уже нет, при котором был построен этот стадион.

Я очень рад, что все болельщики начинают аплодировать в определенное время именно президенту клуба, которого уже нет. Но я думаю, что он всегда рядом с командой, все видит и помогает. Честь и хвала таким людям, которые любят футбол и делают для футбола очень много.

— Как вы считаете сегодняшний «Шахтер» — конкурент БАТЭ в борьбе за чемпионство?

— Думаю, да. Почему нет? Мы сегодня не то, что не проиграли — был равный бой. А все сражения еще впереди.

Напомним, что БАТЭ подолжает лидировать , опережая «Шахтер» на два балла.

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