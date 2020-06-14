ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Чистый гол». Тренер «Шахтера» - о спорном взятии ворот БАТЭ

15.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился впечатлением от матча с БАТЭ, который закончился со счетом 2:2. Наставник ответил на вопрос про везение, прокомментировал второй гол в ворота БАТЭ, который вызвал много споров и отметил физическую форму команды. Его слова приводит клубная пресс-служба.

— Хорошая игра. Понятно, что мы играли с многолетним чемпионом Беларуси, готовились к игре серьезно, изучали соперника. В принципе, что хотели, то и поимели — особенно в первом тайме: и мяч забили, забивай еще, те моменты, которые имели, возможно итог был бы другой.


Фото: ФК «Шахтер»

Во втором тайме надо отдать должное БАТЭ: заиграли веселее, начали исполнять достаточно много кроссов с фланга, чем и воспользовались, в принципе. Для нас самое важное, что мы не остановились, играли до конца и забили ответный мяч и сыграли вничью.

Мы не проиграли этот бой — все сражения еще впереди. Еще 17 туров впереди — надеюсь, нас ждут впереди увлекательные игры. Будем сражаться до конца.

— Вы не считаете, что вашей команде сегодня повезло?

— Нет. А вы не считаете, что БАТЭ повезло?

— Как-то на пресс-конференции говорили, что ваша команда никому не уступила в физической готовности. Сегодня как вы оцените?

— И сегодня, считаю, что мы не уступили. Назовите мне момент, где мы физически уступили команде БАТЭ.

— Скажите, как вам игра Лисаковича сегодня? Не так ярко выглядел как обычно.

— Все нормально — он сражался. Были моменты, но не сложилось — не забил. Ничего страшного, забьет в следующей игре. Это футбол. Мы на него рассчитываем. Ждем от него забитых мячей.

— Второй гол вызвал очень много споров. Как вы можете прокомментировать?

— Чистый гол. Как его надо прокомментировать?

— Соперник очень много оспаривал.

— Это право соперника. Я никогда не оспариваю, с судьями не спорю, судьям ничего не рассказываю. Это бесполезно. Если судья дал свисток, то он его уже не отменит. Если не дал — значит уже не дал.

— В качестве тренера вы уже посетили два самых крупных стадиона в Беларуси. На каком вам понравилось больше?

— «Динамо» — это стадион-легенда, еще с советских времен. Плюс, его модернизировали. В Борисове новейший, ультрасовременный стадион. Я думаю, надо отдать должное человеку, которого к сожалению уже нет, при котором был построен этот стадион.

Я очень рад, что все болельщики начинают аплодировать в определенное время именно президенту клуба, которого уже нет. Но я думаю, что он всегда рядом с командой, все видит и помогает. Честь и хвала таким людям, которые любят футбол и делают для футбола очень много.

— Как вы считаете сегодняшний «Шахтер» — конкурент БАТЭ в борьбе за чемпионство?

— Думаю, да. Почему нет? Мы сегодня не то, что не проиграли — был равный бой. А все сражения еще впереди.

Напомним, что БАТЭ подолжает лидировать, опережая «Шахтер» на два балла.

Партнер проекта:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился впечатлением от матча с БАТЭ, который закончился со счетом 2:2.
 
Новости дня
Новости разные
 
Скандал в матче БАТЭ против «Шахтера»: прав ли был судья, засчитавший второй гол в ворота борисовчан?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика