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«Вы сами видели весь тот беспредел». Андрей Капский - о судействе в матче БАТЭ - «Шахтер»
Источник материала: Tut.by
Глава БАТЭ Андрей Капский прокомментировал
— Такое ощущение, что некоторым не нравится сила, которую проявляет наша команда, и тот темп, который мы набрали. Вы сами видели весь тот беспредел, который сегодня произошел. Надеюсь, найдутся мужчины в компетентных организациях и органах, которые дадут оценку тому, что происходило. Настоящую оценку.
— Имеете в виду только один эпизод — со вторым голом «Шахтера»?
— Этот эпизод спровоцировал кучу непонятных карточек. Думаю, если пересмотрят оценку [эпизода] и арбитр, и компетентные органы — они должны немного пересмотреть и свои решения. И это будет справедливо. Хотя бы в таком виде.
Игра закончилась со счетом 2:2,
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Глава БАТЭ Андрей Капский прокомментировал спорное взятие ворот, после которого «горняки» сравняли счет в матче.
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