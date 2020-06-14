«Вы сами видели весь тот беспредел». Андрей Капский - о судействе в матче БАТЭ - «Шахтер»

Источник материала: Tut.by

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Глава БАТЭ Андрей Капский прокомментировал спорное второе взятие ворот в матче против «Шахтера» , после которого гости сравняли счет в матче. Момент случился на 81-й минуте, когда Юлиус Сзоке прямыми ногами влетел во вратаря борисовчан Антона Чичкана. Слова босса БАТЭ приводит «Прессбол» .

— Такое ощущение, что некоторым не нравится сила, которую проявляет наша команда, и тот темп, который мы набрали. Вы сами видели весь тот беспредел, который сегодня произошел. Надеюсь, найдутся мужчины в компетентных организациях и органах, которые дадут оценку тому, что происходило. Настоящую оценку.

— Имеете в виду только один эпизод — со вторым голом «Шахтера»?

— Этот эпизод спровоцировал кучу непонятных карточек. Думаю, если пересмотрят оценку [эпизода] и арбитр, и компетентные органы — они должны немного пересмотреть и свои решения. И это будет справедливо. Хотя бы в таком виде.

Игра закончилась со счетом 2:2, БАТЭ и «Шахтер» продолжает разделять два очка .

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