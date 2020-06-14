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Скандал в матче БАТЭ против «Шахтера»: прав ли был судья, засчитавший второй гол в ворота борисовчан?

15.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Спорный эпизод приключился в матче БАТЭ против «Шахтера», который закончился со счетом 2:2. Борисовчане вели с преимуществом в один мяч, но на 81-й минуте Дарко Бодул отдал пас пяткой на Юлиуса Сзоке, который полетел на мяч с прямой ногой и врезался в Чичкана. Но судья не свистнул, игра продолжилась и момент завершился голом Дмитрия Подстрелова.

Вот видео этого момента:

На поле начался скандал, игроки БАТЭ бросились к судье, на газон выбежал тренерский штаб «желто-синих». Рефери пришлось всех успокаивать, щедро раздавая желтые карточки. А помощника тренера БАТЭ и вовсе удалили с поля!


Скриншот «Беларусь 5»

На сайте борисовчан это назвали «очевидной ошибкой судейской бригады Виталия Севостьяника» и «несправедливым решением».

В онлайн-трансляции ведущий назвал этот эпизод «100-процентный — миллионпроцентный фол».

После матча Антон Чичкан и Неманья Милич высказали недовольство арбитру встречи Виталию Севостьянику.

— Он же летел ногами, — уверял голкипер БАТЭ.

— Что это было? Что это было? — вопрошал Милич.

Главный тренер Кирилл Альшевский призывал подопечных остыть.

— Антон, не надо. Не надо, Антон, — просил коуч и увел обоих игроков от арбитра, передает «Прессбол».

Ждем разбора эпизода в программе АБФФ TV «Судите с нами».

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Скандальный матч в Борисове оставил вопрос в легитимности второго гола в ворота БАТЭ.
 
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