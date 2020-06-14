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Скандал в матче БАТЭ против «Шахтера»: прав ли был судья, засчитавший второй гол в ворота борисовчан?
Источник материала: Tut.by
Спорный эпизод приключился в матче БАТЭ против «Шахтера», который
Вот видео этого момента:
На поле начался скандал, игроки БАТЭ бросились к судье, на газон выбежал тренерский штаб «желто-синих». Рефери пришлось всех успокаивать, щедро раздавая желтые карточки. А помощника тренера БАТЭ и вовсе удалили с поля!
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После матча Антон Чичкан и Неманья Милич высказали недовольство арбитру встречи Виталию Севостьянику.
— Он же летел ногами, — уверял голкипер БАТЭ.
— Что это было? Что это было? — вопрошал Милич.
Главный тренер Кирилл Альшевский призывал подопечных остыть.
— Антон, не надо. Не надо, Антон, — просил коуч и увел обоих игроков от арбитра, передает
Ждем разбора эпизода в программе АБФФ TV «Судите с нами».
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Скандал в матче БАТЭ против «Шахтера»: прав ли был судья, засчитавший второй гол в ворота борисовчан?
Скандальный матч в Борисове оставил вопрос в легитимности второго гола в ворота БАТЭ.
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