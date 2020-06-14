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Эйсмонт ответила РБК о деле Белгазпромбанка: задержанные дают показания
Источник материала: БДГ
В ответ на запрос РБК по поводу рейдерского захвата Белгазпромбанка пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт практически
Напомним, в субботу экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Эйсмонт ответила, что действительно задержаны 15 топ-менеджеров банка.
«Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, что все они дают признательные показания, в том числе и против него», - сообщила она РБК. Вопросы о подробностях дел пресс-секретарь переадресовала в Комитет госконтроля.
По словам Эйсмонт, задержаны эти люди «по серьезным статьям»: о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.
Однако пока все подробности КГК РБ основываются на кадрах, где в банке обнаружены наличные деньги, слитки золота и коллекционные монеты Нацбанка Беларуси.
«Что касается устрашений, о которых заявляется, могу вам сказать точно, что нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того, оно может быть во вред. Однако закон есть закон», - заявила Эйсмонт.
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В ответ на запрос РБК по поводу рейдерского захвата Белгазпромбанка пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт практически
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