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Эйсмонт ответила РБК о деле Белгазпромбанка: задержанные дают показания

15.06.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В ответ на запрос РБК по поводу рейдерского захвата Белгазпромбанка пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт практически повторила слова Александра Лукашенко, сказанные в Полоцке 12 июня.

Напомним, в субботу экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил в интервью РБК, что действия властей в отношении Белгазпромбанка – рейдерский захват. После этого издание направило запрос в пресс-службу белорусского президента по поводу происходящего.

Эйсмонт ответила, что действительно задержаны 15 топ-менеджеров банка.

«Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, что все они дают признательные показания, в том числе и против него», - сообщила она РБК. Вопросы о подробностях дел пресс-секретарь переадресовала в Комитет госконтроля.

По словам Эйсмонт, задержаны эти люди «по серьезным статьям»: о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.

Однако пока все подробности КГК РБ основываются на кадрах, где в банке обнаружены наличные деньги, слитки золота и коллекционные монеты Нацбанка Беларуси.

«Что касается устрашений, о которых заявляется, могу вам сказать точно, что нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того, оно может быть во вред. Однако закон есть закон», - заявила Эйсмонт.

 
 
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В ответ на запрос РБК по поводу рейдерского захвата Белгазпромбанка пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт практически
 
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