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Иван Тертель: «Задержаны 15 лиц. Это топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рабочая поездка Президента в Полоцк 12 июня продолжилась традиционным общением с местными жителями и журналистами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко никогда не отказывает в такой форме обратной связи – через диалог напрямую узнать у белорусов, что их беспокоит.
Вопросов личного характера хватало и в этот раз. По всем из них глава государства поручил разобраться и оказать необходимую помощь. Журналистов в первую очередь интересовали самые горячие темы. Таковой на неделе стала ситуация с обысками в офисе «Белгазпромбанка».
Первый. Вопросы у правоохранителей к работе банка возникли давно, еще в 2016 году. Тогда же делали запрос зарубежным коллегам, ответ пришёл в конце 2019-го.
Второй. Как нам с вами, не владея тонкими знаниями в сфере банковского дела, понять, насколько эффективно и прозрачно работает банк?
Рентабельность всегда во главе угла. Этот показатель отражает способность руководства управлять системой и генерировать прибыль. И вот здесь очевидно: «Белгазпромбанк» по этой характеристике проигрывает практически всем представителям российского банковского бизнеса в Беларуси. И это наводит на мысль о намеренном занижении финансовых результатов работы. Как версия, как повод проверить.
Дальше – следствие и беседы с задержанными. И вот здесь возникает третий акцент. Его в интервью РБК озвучила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Задержанные дают показания, в том числе по противоправной деятельности экс-руководителя.
Самое главное сейчас требование – максимальная прозрачнось. Не исключено приглашение в страну представителей Интерпола и других уважаемых международных организаций.
А пока следствие продолжается. Кто-то, возможно, перейдёт в статус свидетелей, кому-то будут предъявлены обвинения.
Иван Тертель, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Большинство из задержанных уже сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму свыше 4 миллионов долларов США, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов США.
В ходе следственных мероприятий у задержанных обнаружены так называемые дигипассы, то есть инструменты, которые позволяют с территории Республики Беларусь управлять счетами в иностранных банках. Следственные действия продолжаются.
Напомним: август 2019 года, совещание на самом высоком уровне. Обсуждали качество работы всей правоохранительной системы Беларуси. И тогда были обозначены два главных требования: все возбужденные уголовные дела должны основываться на конкретных фактах. Это позволит исключить фактор оговора человека со стороны конкурента. Но и ослаблять борьбу с преступностью ни в коем случае нельзя.
И вот почему это важно. Такие нарушения наносят колоссальный материальный ущерб современным государствам. В мире ежегодно тратят триллион долларов на взятки. Эти данные приводила в своем исследовании ООН. В результате коррупции государства недополучают ежегодно 2,6 триллиона долларов. Для понимания: это 5 % мирового ВВП.
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Новости Беларуси. Рабочая поездка Президента в Полоцк 12 июня продолжилась традиционным общением с местными жителями и журналистами, сообщили в программе...
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