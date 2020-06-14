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Иван Тертель: «Задержаны 15 лиц. Это топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей»

14.06.2020 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рабочая поездка Президента в Полоцк 12 июня продолжилась традиционным общением с местными жителями и журналистами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко никогда не отказывает в такой форме обратной связи – через диалог напрямую узнать у белорусов, что их беспокоит.

Вопросов личного характера хватало и в этот раз. По всем из них глава государства поручил разобраться и оказать необходимую помощь. Журналистов в первую очередь интересовали самые горячие темы. Таковой на неделе стала ситуация с обысками в офисе «Белгазпромбанка».

Напомним, в отношении топ-менеджмента возбуждено уголовное дело по фактам, связанным с противоправной деятельностью банка. 

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Иван Тертель: «Задержаны 15 лиц. Это топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей»


Какие акценты в этой истории отметили мы для себя? 

Первый. Вопросы у правоохранителей к работе банка возникли давно, еще в 2016 году. Тогда же делали запрос зарубежным коллегам, ответ пришёл в конце 2019-го.

Второй. Как нам с вами, не владея тонкими знаниями в сфере банковского дела, понять, насколько эффективно и прозрачно работает банк? 

Иван Тертель: «Задержаны 15 лиц. Это топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей»

Рентабельность всегда во главе угла. Этот показатель отражает способность руководства управлять системой и генерировать прибыль. И вот здесь очевидно: «Белгазпромбанк» по этой характеристике проигрывает практически всем представителям российского банковского бизнеса в Беларуси. И это наводит на мысль о намеренном занижении финансовых результатов работы. Как версия, как повод проверить.

Иван Тертель: «Задержаны 15 лиц. Это топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей»

Дальше – следствие и беседы с задержанными. И вот здесь возникает третий акцент. Его в интервью РБК озвучила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Задержанные дают показания, в том числе по противоправной деятельности экс-руководителя. 

В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы

Иван Тертель: «Задержаны 15 лиц. Это топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей»

Самое главное сейчас требование максимальная прозрачнось. Не исключено приглашение в страну представителей Интерпола и других уважаемых международных организаций.

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А пока следствие продолжается. Кто-то, возможно, перейдёт в статус свидетелей, кому-то будут предъявлены обвинения. 

Иван Тертель: «Задержаны 15 лиц. Это топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей»

Иван Тертель, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
В результате проведения неотложных следственных действий в настоящее время задержаны 15 лиц. Это топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей первого звена и различного уровня. Также бывшие сотрудники банка, которые в настоящее время работают в коммерческих структурах.

Большинство из задержанных уже сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму свыше 4 миллионов долларов США, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов США.

В ходе следственных мероприятий у задержанных обнаружены так называемые дигипассы, то есть инструменты, которые позволяют с территории Республики Беларусь управлять счетами в иностранных банках. Следственные действия продолжаются.

Иван Тертель: «Задержаны 15 лиц. Это топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей»

Напомним: август 2019 года, совещание на самом высоком уровне. Обсуждали качество работы всей правоохранительной системы Беларуси. И тогда были обозначены два главных требования: все возбужденные уголовные дела должны основываться на конкретных фактах. Это позволит исключить фактор оговора человека со стороны конкурента. Но и ослаблять борьбу с преступностью ни в коем случае нельзя. 

Иван Тертель: «Задержаны 15 лиц. Это топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей»

И вот почему это важно. Такие нарушения наносят колоссальный материальный ущерб современным государствам. В мире ежегодно тратят триллион долларов на взятки. Эти данные приводила в своем исследовании ООН. В результате коррупции государства недополучают ежегодно 2,6 триллиона долларов. Для понимания: это 5 % мирового ВВП. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Иван Тертель, Наталья Эйсмонт

 
 
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Новости Беларуси. Рабочая поездка Президента в Полоцк 12 июня продолжилась традиционным общением с местными жителями и журналистами, сообщили в программе...
 
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