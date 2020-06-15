Простой шаг к «бескровной революции». Ярошук призвал белорусов выходить из официальных профсоюзов

Он считает, что такой шаг является «уникальной возможностью для продвижения бескровной революции в стране».













Александр Ярошук отмечает, что не зря Лукашенко назначил главой своей инициативной группы Михаила Орду, председателя Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ). Тем самым он презентовал свое выдвижение от крупнейшей общественной организации в стране, которая насчитывает более 4 миллионов членов. Таким образом Лукашенко показывает, что его поддерживают практически все белорусские рабочие, которые хотели бы видеть его главой государства на очередной срок.





Лидер БКДП считает выход рабочих из ФПБ простым, но чрезвычайно важным шагом.









«Мы не призываем выходить на площадь, бастовать или проводить акции протеста. Но если за 1,5 месяца до выборов несколько сотен тысяч человек покинут профсоюзы, легитимности правительства и лично Лукашенко будет нанесен серьезный удар», - сказал Ярошук.





Он считает, что после массового выхода белорусов из провластных профсоюзов начнется «эрозия тоталитарной структуры с опостылевшими паразитами, которые сидят на вашей шее - профсоюзными боссами ФПБ», - сказал лидер БКДП. После этого, считает он, «эрозия охватит белорусский режим».



