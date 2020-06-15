После матча в Борисове в судейскую бригаду с трибун бросили предмет

Источник материала: Tut.by

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Во время драматичного матча в рамках 13-го тура, где привел к голу в ворота БАТЭ . Это случилось на 81-й минуте, игрок «горняков» пошел прямой ногой на вратаря «желто-синих», после этого мяч в сетку добил Дмитрий Подстрелов.

Болельщики скандировали оскорбительную кричалку, а когда судьи уходили с поля, в них кинули предмет с трибун. Рефери увернулся, предмет пролетел рядом с головой. Этот момент попал на видео.

Напомним, игра закончилась со счетом 2:2, БАТЭ продолжает лидировать и на два очка опережает «Шахтер».

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