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После матча в Борисове в судейскую бригаду с трибун бросили предмет
Источник материала: Tut.by
Во время драматичного матча в рамках 13-го тура, где
Болельщики скандировали оскорбительную кричалку, а когда судьи уходили с поля, в них кинули предмет с трибун. Рефери увернулся, предмет пролетел рядом с головой. Этот момент попал на видео.
Напомним, игра закончилась со счетом 2:2, БАТЭ продолжает лидировать и на два очка опережает «Шахтер».
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После драматичного матча на поле «Борисов-Арены» зрители негодовали.
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