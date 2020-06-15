







Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.





Финансовая милиция пришла в Белгазпромбанк с обысками 11 июня: в КГК заявили о возбуждении уголовного дела за якобы финансовые махинации – уклонение от уплаты налогов и легитимизацию полученных преступных путем средств. К пятнице были задержаны 15 человек – как из руководства Белгазпромбанка, так из ряда частных структур, работающих с банком.





sputnik.by "В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества ˮБелгазпромбанк" (ОАО ˮБелгазпромбанк"), недопущения ухудшения его финансового состояния постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июня 2020 г. № 192 принято решение о введении с 15 июня 2020 г. в ОАО ˮБелгазпромбанк" временной администрации по управлению банком", – цитирует заявление Нацбанка





В регуляторе отметили, что мера принята на основании ряда статей Банковского кодекса "с учетом информации Комитета государственного контроля о возбуждении Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ОАО "Белгазпромбанк" уголовных дел по части 3 статьи 235 "Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем" и части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)" Уголовного кодекса Республики Беларусь".





"Руководителем временной администрации по управлению ОАО ˮБелгазпромбанк" назначена Ермакова Надежда Андреевна. Полномочия правления ОАО ˮБелгазпромбанк" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены", – сообщили в Нацбанке.





В Нацбанке добавили, что с учетом этого решения будет обеспечено "устойчивое функционирование" банка. В случае необходимости поддержку готов будет оказать и регулятор.





В пятницу происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.









Экс-председатель правления банка Виктор Бабарико, выдвигающийся в президенты, заявлял о том, что на протяжении 20 лет его руководства Белзагпромбанка вопросов к деятельности организации никогда не возникало. Происходящее он называл политическим заказом и рейдерским захватом банка.





Кто такая Надежда Ермакова?

67-летняя Надежда Ермакова давно работает в банковской сфере Беларуси: карьеру она начала еще во времена СССР. Давно она знакома и с действующим главой государства: Ермакова работала в исполкоме Шкловского района тогда же, когда Лукашенко был секретарем парткома и директором совхоза "Городец".





С 1996-го Ермакова работала председателем правления Беларусбанка. Несколько раз входила в состав Совета Республики – верхней палаты белорусского парламента.





С 2011 по 2014-й Ермакова возглавляла Национальный банк Беларуси, затем она работала в частных банках страны.