Нацбанк официально объявил о введении временной администрации в «Белгазпромбанке»

Источник материала: Ежедневник

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Как сообщила пресс-служба Нацбанка, мера принята в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества "Белгазпромбанк" и недопущения ухудшения его финансового состояния.

Временная администрация введена согласно постановлению Совмина 192 от 14 июня. «Указанная мера принята на основании статей 94, 97, 134, 1341 Банковского кодекса Республики Беларусь с учетом информации Комитета государственного контроля о возбуждении Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ОАО "Белгазпромбанк" уголовных дел по части 3 статьи 235 "Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем" и части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)" Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Главой временной администрации назначена Надежда Еврмакова. Полномочия правления "Белгазпромбанка" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

Решение правительства, говорится в сообщении, обеспечит непрерывность деятельности банка по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами. При необходимости банку будет оказана поддержка Нацбанка.

Надежда Ермакова возглавляла Нацбанкс 27 июля 2011 года по 27 декабря 2014 года.