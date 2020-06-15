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Нацбанк официально объявил о введении временной администрации в «Белгазпромбанке»

15.06.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ftime.by

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, мера принята в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества "Белгазпромбанк" и недопущения ухудшения его финансового состояния.

Временная администрация введена согласно постановлению Совмина  192 от 14 июня.   «Указанная мера принята на основании статей 94, 97, 134, 1341 Банковского кодекса Республики Беларусь с учетом информации Комитета государственного контроля о возбуждении Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ОАО "Белгазпромбанк" уголовных дел по части 3 статьи 235 "Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем" и части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)" Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Главой временной администрации назначена Надежда Еврмакова. Полномочия правления "Белгазпромбанка" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

Решение правительства, говорится в сообщении, обеспечит непрерывность  деятельности банка по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами. При необходимости банку будет оказана поддержка Нацбанка.

Надежда Ермакова возглавляла Нацбанкс  27 июля 2011 года по 27 декабря 2014 года.

 
 
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Как сообщила пресс-служба Нацбанка, мера принята в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества "Белгазпромбанк" и недопущения...
 
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