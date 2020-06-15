Шаровая молния вкатилась в один из дворов в Дрогичинском районе









Хозяин в это время косил траву, когда вдруг увидел небольшой огненный шар. Со слов местных жителей, грозы и дождя в этот момент в их населенном пункте не было, сильно пригревало солнце, и ощущалось сильное воспарение. Шаровая молния исчезла так же неожиданно, как и появилась. К счастью, никто не пострадал.







