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Шаровая молния вкатилась в один из дворов в Дрогичинском районе

15.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

13 июня в агрогородке Брашевичи Дрогичинского района около полудня жители наблюдали шаровую молнию, сообщает СБ - Беларусь сегодня



Хозяин в это время косил траву, когда вдруг увидел небольшой огненный шар. Со слов местных жителей, грозы и дождя в этот момент в их населенном пункте не было, сильно пригревало солнце, и ощущалось сильное воспарение. Шаровая молния исчезла так же неожиданно, как и появилась. К счастью, никто не пострадал.
 
 
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13 июня в агрогородке Брашевичи Дрогичинского района около полудня жители наблюдали шаровую молнию, сообщает СБ - Беларусь сегодня
 
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