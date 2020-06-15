Игровые автоматы онлайн: слоты, которые вошли в историю гемблинга

Источник материала: Ежедневник

Посещая Азино в первый раз, начинающим гемблерам сложно сделать выбор игрового автомата, именно поэтому стоит ознакомиться со списком самых популярных моделей.

Все слоты, попавшие в топ, имеют высокий процент возврата.

Gnome

Автомат «Гном» оснащен девятью активными линиями, на каждую из которых можно поставить от 1 до 25 кредитов. Каждый спин на этом слоте может принести солидный приз. Чтобы повысить свои шансы на победу, рекомендуется играть по максимальной ставке 225 кредитов на сайте Azino7.ru.com .

Book of Ra

«Книга Ра» – это один из самых старых игровых автоматов, настоящий старожил мира онлайн-гемблинга. Однако, несмотря на возраст, слот легко конкурирует с более молодыми моделями. У этой игры есть много множество интересных особенностей. Максимальный множитель – 5000. Это значит, что комбинация из пяти путешественников принесет солидный выигрыш. Три книги на поле запускают раунд с десятью фриспинами. Другие символы также не сильно уступают по размеру выигрыша.





Fruit Cocktail

Игровые автоматы онлайн – само по себе популярное развлечение, но среди них также выделяются отдельные модели, яркий пример – «Клубнички». Комбинации в этом слоте собираются с любой стороны. Благодаря этому выигрыши выпадают намного чаще. Максимальный приз – 5 000 ставок. В риск-раунде выигрыш можно увеличить в два раза, а также здесь предусмотрено два бонусных уровня. По ссылке https://onlinecasinos.com.ua/bezdepozitnyiy-bonus.htm вы найдете список казино, предлагающих самые выгодные бездепозитные бонусы для игры в автомат «Клубнички» онлайн.

Fairy Land

Этот игровой автомат предлагает вам пуститься в погоню за удачей. Слот имеет множество особенностей. Наивысший приз – 10 000 ставок. В бонусном раунде предметом вашей охоты будет птица. Имеются фриспины. От 1 до 125 монет можно ставить на линии в количестве 1-9 штук.

Alcatraz

Выбирайте этот автомат, если хотите оказаться в выигрыше. «Алькатрас» удивляет не только крупными призами, но и нестандартным сюжетом, здесь вам предлагают помочь преступнику бежать из тюрьмы. Конечно, такой интересный слот не мог остаться без внимания.

Lucky Haunter

В этом слоте игрок сможет примерить на себя роль частого гостя бара. Игровые автоматы онлайн – это возможность испытать себя в различных ситуациях, даже самых нестандартных. Оригинальный сюжет этого слота сделал его таким популярным.

Resident

Всегда мечтали быть разведчиком, но оставались сомнения из-за слишком опасной работы? Теперь вы можете им стать без рисков в режиме онлайн. Здесь вы не только примерите на себя офицерский китель, но и в качестве бонуса получите крупный денежный приз.

Garage

Символы этого автомата приносят крупные призы, за что его и полюбили гемблеры. Особенный приз принесет комбинация из ключей от Мерседеса и гаражная вывеска, а также здесь есть несколько бонусных уровней. Шанс на крупную победу в этом слоте есть у каждого.