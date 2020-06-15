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Американские врачи обновили рекомендации, как избежать рака

15.06.2020 09:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Американские врачи обновили рекомендации, как избежать рака

Американское онкологическое общество внесла некоторые правки в свои рекомендации по поводу того, как избежать рака. Таким образом, обновлённые рекомендации повышают уровень необходимой физической активности, сокращают потребления обработанного и красного мяса, сладких напитков, алкоголя и обработанной пищи. Руководство опубликовано в ведущем медицинском журнале A Cancer Journal for Clinicians.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Ранее:

Взрослы должны посвящать умеренной физической активности не менее 150 минут в неделю. Если тренировки очень активные, то достаточно 75 минут в неделю.  

Сейчас:

Взрослые должны заниматься физической активностью средней интенсивности в течение 150-300 минут или высокой интенсивности 75-150 минут в неделю. Достижение или превышение верхнего предела в 300 минут является оптимальным.

РАЦИОН ПИТАНИЯ

Ранее:

Отдавайте предпочтение здоровой пище. Делайте акцент на употреблении растительных продуктов. Придерживайтесь рациона, который поможет вам поддерживать здоровый вес. Ограничьте употреблении обработанного и переработанного мяса. Сократите употребление красного мяса. Съедайте, как минимум, 2, 5 порции овощей и фруктов ежедневно. Выбирайте продукты из цельного зерна.

Сейчас:

Придерживайтесь правильного питания в любом возрасте, которе включает в себя:

  • Продукты с высоким содержанием питательных веществ в количествах, которые помогают достичь и поддерживать здоровый вес тела;
  • Разнообразные овощи - тёмно-зеленые, красные и оранжевые, богатые клетчаткой, бобовые (фасоль и горох) и другие;
  • Фрукты. Здесь имеются в виду цельные фрукты, а не смузи или соки;
  • Цельнозерновые продукты.

В схему здорового питания не включаются: 

  • Красное и обработанное мясо;
  • Напитки с сахаром;
  • Высоко обработанные продукты.

АЛКОГОЛЬ

Ранее

Ограничьте потребление алкогольных напитков. женщины должны выпивать не более 1 напитка в день, мужчины - не более 2. 

Сегодня:

Лучше полностью откажитесь от алкоголя. Люди, которые не хотят этого делать, должны ограничить его потребление. Для женщин - не более 1 напитка в день. Мужчины - не более 2 напитков в день. 

фото: startdnipro.com

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Американское онкологическое общество внесла некоторые правки в свои рекомендации по поводу того, как избежать рака. Таким образом, обновлённые рекомендации...
 
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