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Американские врачи обновили рекомендации, как избежать рака
Источник материала: ОНТ
Американское онкологическое общество
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Ранее:
Взрослы должны посвящать умеренной физической активности не менее 150 минут в неделю. Если тренировки очень активные, то достаточно 75 минут в неделю.
Сейчас:
Взрослые должны заниматься физической активностью средней интенсивности в течение 150-300 минут или высокой интенсивности 75-150 минут в неделю. Достижение или превышение верхнего предела в 300 минут является оптимальным.
РАЦИОН ПИТАНИЯ
Ранее:
Отдавайте предпочтение здоровой пище. Делайте акцент на употреблении растительных продуктов. Придерживайтесь рациона, который поможет вам поддерживать здоровый вес. Ограничьте употреблении обработанного и переработанного мяса. Сократите употребление красного мяса. Съедайте, как минимум, 2, 5 порции овощей и фруктов ежедневно. Выбирайте продукты из цельного зерна.
Сейчас:
Придерживайтесь правильного питания в любом возрасте, которе включает в себя:
В схему здорового питания не включаются:
АЛКОГОЛЬ
Ранее:
Ограничьте потребление алкогольных напитков. женщины должны выпивать не более 1 напитка в день, мужчины - не более 2.
Сегодня:
Лучше полностью откажитесь от алкоголя. Люди, которые не хотят этого делать, должны ограничить его потребление. Для женщин - не более 1 напитка в день. Мужчины - не более 2 напитков в день.
фото: startdnipro.com
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Американское онкологическое общество внесла некоторые правки в свои рекомендации по поводу того, как избежать рака. Таким образом, обновлённые рекомендации...
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